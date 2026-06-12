بالفيديو.. حارس مرمى بوليفيا يكشف للأرجنتينيين نقاط قوة وضعف “الخضر”!
أكدت تقارير إعلامية أن حارس مرمى بوليفيا، حرص خلال مباراتهم الودية أمام “الخضر” على التركيز على نقاط قوة وضعف المنتخب الجزائري..
وحسب هذه التقارير فإن مذيع قناة TYC الرياضية الأرجنتينية طلب من حارس مرمى بوليفيا كارلوس لامبي قبل مواجهة الجزائر أن يزوده بتقرير عن المنتخب الجزائري.
وأبرز ما قاله الحارس لامبي، في تصريحاته للمذيع الأرجنتيني بعد المباراة: “الخضر” لا يجيدون الضغط، وكان الخط الخلفي لبوليفيا دائما ما يجد الفراغ لبدأ الهجمة من جهة رياض محرز.
حارس بوليفيا تحوّل إلى أضحوكة 😂😂 بعدما كشف رأيه حول المنتخب الجزائري لصحفي أرجنتيني https://t.co/kD4qYiuY9n
— Med Salah Amelal (Algeria Players PRO) (@amelalMS) June 11, 2026
وأضاف لامبي أن “الخضر” يعتمدون بشكل كبير على الهجمات المرتدة، وخاصة عن طريق اللاعب رقم 18 (يقصد محمد أمين عمورة)، الذي دائما ما يكون مستعدًا للانطلاق، مشيرا إلا أن بعض قرارات مهاجم “الخضر” كانت خاطئة.
وتابع حارس مرمى بوليفيا: ” لا أعتقد بأنهم سيشكلون أي خطورة عليكم من الكرات الثابتة، ويمكن الفوز عليهم باستغلال المساحات”.
🚨🚨🚨🚨🚨مذيع قناة TYC الرياضية الأرجنتينية طلب من حارس مرمى بوليفيا كارلوس لامبي قبل مواجهة الجزائر أن يعمل كـ ‘جاسوس’ ويعطيه تقريرًا عن المنتخب الجزائري.. وهذا ما قاله لامبي:
— لم اشعر بأن الجزائر يُجيدون الضغط، كنا نجد دائمًا اللاعب الحر .. ونبدأ الهجمة من جهة رياض محرز.
— كأس العالم™ (@TrendEPL) June 12, 2026