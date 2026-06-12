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رياضة

بالفيديو.. حارس مرمى بوليفيا يكشف للأرجنتينيين نقاط قوة وضعف “الخضر”!

عمر سلامي
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بالفيديو.. حارس مرمى بوليفيا يكشف للأرجنتينيين نقاط قوة وضعف “الخضر”!
أرشيف
حارس مرمى بوليفيا كارلوس لامبي

أكدت تقارير إعلامية أن حارس مرمى بوليفيا، حرص خلال مباراتهم الودية أمام “الخضر” على التركيز على نقاط قوة وضعف المنتخب الجزائري..

وحسب هذه التقارير فإن مذيع قناة TYC الرياضية الأرجنتينية طلب من حارس مرمى بوليفيا كارلوس لامبي قبل مواجهة الجزائر أن يزوده بتقرير عن المنتخب الجزائري.

وأبرز ما قاله الحارس لامبي، في تصريحاته للمذيع الأرجنتيني بعد المباراة: “الخضر” لا يجيدون الضغط، وكان الخط الخلفي لبوليفيا دائما ما يجد الفراغ لبدأ الهجمة من جهة رياض محرز.

وأضاف لامبي أن “الخضر” يعتمدون بشكل كبير على الهجمات المرتدة، وخاصة عن طريق اللاعب رقم 18 (يقصد محمد أمين عمورة)، الذي دائما ما يكون مستعدًا للانطلاق، مشيرا إلا أن بعض قرارات مهاجم “الخضر” كانت خاطئة.

وتابع حارس مرمى بوليفيا: ” لا أعتقد بأنهم سيشكلون أي خطورة عليكم من الكرات الثابتة، ويمكن الفوز عليهم باستغلال المساحات”.

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