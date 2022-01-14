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رياضة

بالفيديو ..حارس منتخب المغرب يصّر على الحديث بالعربية في الكاميرون

سليم.ع
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بالفيديو ..حارس منتخب المغرب يصّر على الحديث بالعربية في الكاميرون
ح.م
حارس منتخب المغرب ياسين بونو

شهد المؤتمر الصحفي لمنتخب المغرب، قبل مواجهة منتخب جزر القمر في بطولة كأس أمم أفريقيا، حادثة جديدة بسبب استخدام اللغة العربية.

ورد حارس المنتخب المغربي ياسين بونو، على الأسئلة التي طرحها الصحفيون عن مباراة جزر القمر باللغة العربية، إلا أن منسقي المؤتمر من اللجنة المنظمة طلبوا من الحارس إشبيلية الرد على الأسئلة إما باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، نظرا لعدم وجود مترجم .

وأثار موقف منظمي المؤتمر الصحفي غضب الحارس بونو، الذي رد قائلا: ” لست هنا من أجل الترجمة، هذه مشكلتكم”، في وقت قال فيه صحفي مغربي كان حاضرا في القاعة: ” نحن بلد عربي و ليس فرنسي أو انجليزي”.

وأصر حارس المنتخب المغربي على استكمال إجاباته باللغة العربية، خلال المؤتمر الصحفي.

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