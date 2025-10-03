بالفيديو.. حارس نادي ليل يتصدى لثلاث ركلات جزاء متتالية أمام روما

تصدى حارس نادي ليل، التركي بيرك أوزر لثلاث ركلات جزاء متتالية خلال مواجهة فريقه مع مضيفه روما، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لروما إثر لمسة يد من مدافع ليل، الدولي الجزائري عيسى ماندي، ليتقدم المهاجم الأوكراني أرتيوم دوبفيك لتنفيذها، لكن أوزر تصدى لها بنجاح.

وأمر الحكم بإعادة الركلة، بسبب دخول لاعبين من إلى منطقة الجزاء قبل التنفيذ.

وتقدم اللاعب دوبفيك مجددا، لتنفيذ الركلة، ليصدها الحارس بيرك أوزر.

وفي المحاولة الثانية، أظهرت تقنية حكم الفيديو أن الحارس غادر خط المرمى قبل أن يسدد اللاعب ركلته، ليأمر بإعادة الركلة للمرة الثالثة.

وتولى اللاعب ماتياس سولي مهمة التنفيذ، ليتألق الحارس أوزر مجددا ويتصدى للركلة الثالثة على التوالي.

وبفضل الحارس التركي، حافظ ليل على تقدمه منذ الدقيقة السادسة بهدف سجله هاكون أرنار هارالدسون، ليعود من إيطاليا بثلاث نقاط ثمينة.

وارتفع رصيد ليل إلى ست نقاط، ليحتل المركز الثاني في مرحلة الدوري، بينما توقف رصيد روما عند ثلاث نقاط، ليحتل المركز الخامس عشر مؤقتا.