بالفيديو.. حالة رعب بعد انهيار لاعب في مباراة بالدوري الإنجليزي

ألغيت مباراة بورنموث ولوتون تاون، في إطار الجولة 17 من الدوري الإنجيلزي، بعد سقوط اللاعب توم لوكيير، على أرضية الميدان، بشكل مفاجئ.

وعاش الحاضرون في المباراة لحظات عصيبة، بعدما سقط لاعب لوتون تاون أرضا، بصورة مفاجئة.

فعند الدقيقة 59 من المباراة، اتجهت الأنظار إلى اللاعب توم لوكيير الذي سقط فجأة على الأرض في منتصف الملعب، دون احتكاكه باللاعبين.

وسارع الطاقم الطبي لإنقاذ حياة اللاعب، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، وقد وثق فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط لوكيير البالغ 29 عاما.

Luton Town captain Tom Lockyer (29) collapsed on the pitch during Premiership game. cardiac arrest.

— aussie17 (@_aussie17) December 16, 2023