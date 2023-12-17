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رياضة

بالفيديو.. حالة رعب بعد انهيار لاعب في مباراة بالدوري الإنجليزي

عمر سلامي
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بالفيديو.. حالة رعب بعد انهيار لاعب في مباراة بالدوري الإنجليزي
ح.م
لحظات عصيبة بعد السقوط المفاجئ للاعب توم لوكيير

ألغيت مباراة بورنموث ولوتون تاون، في إطار الجولة 17 من الدوري الإنجيلزي، بعد سقوط اللاعب توم لوكيير، على أرضية الميدان، بشكل مفاجئ.

وعاش الحاضرون في المباراة لحظات عصيبة، بعدما سقط لاعب لوتون تاون أرضا، بصورة مفاجئة.

فعند الدقيقة 59 من المباراة، اتجهت الأنظار إلى اللاعب توم لوكيير الذي سقط فجأة على الأرض في منتصف الملعب، دون احتكاكه باللاعبين.

وسارع الطاقم الطبي لإنقاذ حياة اللاعب، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى، وقد وثق فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط لوكيير البالغ 29 عاما.

وبعد الحادثة مباشرة، غادر الفريقان الملعب وتوجهوا نحو غرف الملابس، قبل أن يتم إلغاء المباراة بشكل نهائي.

وأصدر نادي لوتون تاون بياناً أكد فيه أن لوكيير تعرض لسكتة قلبية، كما أكد ذلك الجهاز الطبي بالنادي، لكنه استعاد وعيه بعد علاجه على أرضية الملعب قبل نقله للمستشفى.

وليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لوكيير لحالة إغماء، إذ سبق وأن سقط أرضا خلال مواجهة فريقه لوتون تاون أمام كوفنتري سيتي، في نهائي ملحق الصعود لمسابقة البريميرليغ، في ماي الماضي.

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