بالفيديو.. حجاب موظفة بمتجر فرنسي يثير جدلا واسعا!
تسبّب حجاب موظفة في متجر فرنسي بحالة واسعة من الجدل بعد تداول مقطع فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي وثق الحادثة.
يظهر في الفيديو الذي تبلغ مدته خمس دقائق، والذي تمت مشاهدته بشكل كبير على منصتي إكس وتيك توك، مسؤول متجر Geox في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وهو يتحدث عبر الهاتف مع شخص مجهول يبدو أنه أحد رؤسائه.
Cette jeune femme avait donc préparé son coup. #Geox #SoutienGeox pic.twitter.com/ych6VY8eP5
— Miko®Gadji (@GadjiMiko) April 13, 2024
وقال مسؤول المتجر: “أتصل بك لأن الموظفة المؤقتة وصلت للتو، والزي الذي ترتديه لا يتناسب مع المتجر، تضع حجاباً على رأسها ولا تريد خلعه. وأخبرتني أن هذا غير طبيعي، وأنه غير مكتوب في عقدها. (…) وأنها تنوي البقاء”.
وسارعت الشابة، التي تصور المشهد بنفسها، إلى مقاطعته: “لا، ليس صحيحاً أنني لا أنوي البقاء.. أنتم من طلبتم مني المغادرة، وتحرفون كلامي”.. ثم يطلب التاجر من الشابة مغادرة المبنى. فتردُ قائلة: ‘‘أنت لست شرطيا لتخبرني أين يجب أن أقف”، في إشارة إلى أنها لن تغادر المتجر قبل انتهاء المكالمة الهاتفية.
تشرح قائلة: “لا أريدك أن تحرف كلامي”، طالبةً منه الاتصال بالوكالة الخاصة بالموظفين المؤقتين والتي توظفها.
وتابع المسؤول: “ليس لديك الزي المناسب، عليك المغادرة’’.. فترد عليه: “أضع الحجاب، عليك أن تقول ذلك’’.. فيجيبها: “نحن في فرنسا، سيدتي، هذا ما ينص عليه القانون”.
من جانبها قالت الشابة المصرة على موقفها: “في عقد العمل لم يُكتب أنني لا يجب أن أرتدي الحجاب”، ليجيبها: “لدي زميلة لديها صليب حول رقبتها ولا تظهره”.
🚨Le gérant de Geox est menacé de mort. Il porte plainte contre la femme voilée.
Elle connaît la politique du magasin contre les couvre-chefs, y compris les voiles.
➡️ Elle n’a eu aucun scrupule à le mettre en danger pour du “buzz”.
↪️ Elle mérite la prison ! #Geox pic.twitter.com/kMpWE6jwpo
— Vivi-Apostat (@viviapostat) April 13, 2024
وحقق المقطع تفاعلا كبيرا، وسط انقسام الآراء حوله،بين من يعتبر سلوك المسؤول عن المتجر غير لائق ومبالغ فيه ومعادي للإسلام)، ومن يعبرون عن دعمهم للتاجر، وتهنئته على ‘‘تمسكه’’ بالعلمانية.
في ذات السياق علق السياسي اليميني المتطرف، جان مسيحة، على الحادثة، عبر تغريدة، قال فيها: “يجب على فرنسا بأكملها أن تعرف وجه هذه الناشطة الإسلامية، حاملة لواء الشريعة”.
وأضاف: “جاءت إلى متجر جيوكس ستراسبورغ ليس للعمل، ولكن لاستفزاز المسؤول عن المتجر. قامت بتصويره دون إذنه وعرضت حياته للخطر”.
La France entière doit connaître le visage de cette militante islamique, porte-étendard de la #charia, venue à #Geox #Strasbourg non pour travailler, mais pour provoquer un malheureux gérant.
Elle l’a filmé sans son autorisation et a mis sa vie en danger.
Elle doit répondre de… pic.twitter.com/yQO6mog4d5
— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) April 12, 2024
وقالت تقارير إخبارية إن مسؤول المتجر تلقى تهديدات بالقتل، بسبب موقفه المعادي وظلمه للشابة المسلمة بسبب حجابها.
🇨🇵 Le gérant d’un magasin #Geox, à #Strasbourg (Bas-Rhin), a été menacé de mort et accusé d’islamophobie après avoir été la cible d’une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.
Cette vidéo, cause de la polémique, longue de cinq minutes et capturée il y a quelques jours par… pic.twitter.com/COW9sgJft8
— TheNewsClusterFR (@TNewsClusterFR) April 12, 2024
ولم تسلم الشابة المحجبة من الإهانات والشتائم العنصرية أيضا حيث طالبها البعض بالعودة إلى بلادها وارتداء الأزياء التي تلائمها.
Donc c’est cette idiote qui a fait en sorte que le gérant du magasin #Geox soit menacé de mort et doit fermer sa boutique. La France de demain s’annonce fascinante. Courage à cet honnête citoyen VICTIME de l’islamisation de la France. pic.twitter.com/gCJ8pv3iFf
— kenale (@lekkek3) April 12, 2024