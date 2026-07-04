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الجزائر

بالفيديو.. حجز أزيد من 14 ألف قرص مهلوس في عمليتين متفرقتين بتبسة  

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. حجز أزيد من 14 ألف قرص مهلوس في عمليتين متفرقتين بتبسة  

تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة تهريب البضائع والمخدرات التابعة للجمارك الجزائرية، وبالتنسيق مع مصالح الجيش، من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ 14.580 قرصًا من نوع “بريغابالين” بتركيز 300 ملغ، وذلك في إطار عمليتين منفصلتين تم تنفيذهما بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتبسة.

وأضح بيان للجمارك، السبت، أن العملية اسفرت عن ضبط سيارة سياحية استُعملت في نقل وتهريب هذه المواد المحظورة، مع مصادرة المحجوزات ووسيلة النقل، إضافة إلى توقيف المشتبه في تورطهم وتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة لمواصلة الإجراءات القانونية.

وأضاف البيان “تؤكد هذه العملية مجددًا مستوى الجاهزية واليقظة العالية التي تتمتع بها مصالح الجمارك الجزائرية، وكذا فعالية التنسيق العملياتي مع وحدات الجيش الوطني الشعبي، في التصدي لشبكات التهريب وحماية الحدود من مختلف التهديدات الإجرامية.”

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