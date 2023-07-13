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الجزائر

بالفيديو.. حجز أزيد من 5 كلغ من الكوكايين بوهران

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. حجز أزيد من 5 كلغ من الكوكايين بوهران
ح.م

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، بحر هذا الأسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية تتاجر في المخدرات الصلبة، وحجز أزيد من 05 كلغ من الكوكايين، مع توقيف 02 مشتبه فيهما.

وجاءت العملية بعد استغلال معلومات مفادها وجود شخصان ينحدران من أحد المناطق الحدودية مع المغرب، تتراوح أعمارهم بين (45 و50 سنة)، يحضران لإدخال كمية من المخدرات الصلبة على متن مركبة، عبر ميناء وهران انطلاقا من إسبانيا.

بعد رصد تحركات هذه المركبة، بالتنسيق مع مصالح الجمارك على مستوى ميناء وهران، تم توقيفها وتفتيشها من قبل مصالح الضبطية القضائية لأمن ولاية وهران، التي ضبطت 05 كلغ و794 غرام من الكوكايين ومبلغ مالي قدره 200 مليون سنتيم.

تم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران عن جناية استيراد وحيازة ونقل وتخزين وتسليم المخدرات الصلبة كوكايين ضمن جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود باستعمال وسائل نقل ذات محرك مع تهريب مواد محظورة مضرة بالصحة العامة من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.

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