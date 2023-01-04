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الجزائر

بالفيديو.. حجز كمية كبيرة من الكوكايين بالجزائر العاصمة

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. حجز كمية كبيرة من الكوكايين بالجزائر العاصمة
ح.م
العصابة التي تم توقيفها

تمكنت شرطة العاصمة من تفكيك عصابة مختصة في المتاجرة بالمخدرات وبحوزتها أزيد من 3 كلغ من الكوكايين، حسب بيان للأمن الوطني.

وحسب البيان، تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، مطلع هذا الأسبوع، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة، تتكون من 8 أشخاص، من بينهم إمرأة، تختص في الإتجار بالكوكايين، يتمركز نشاطها بالعاصمة، ولها امتداد لبعض الولايات الساحلية بالشرق.

هذه العملية، أسفرت عن ضبط وحجز 3 كلغ و40 غ من الكوكايين ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يفوق 600 مليون سنتيم بالإضافة إلى 5 مركبات سياحية ودراجة نارية. يؤكد المصدر ذاته.

المشتبه فيهم، وحسب البيان تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، عن قضية تكوين جماعة إجرامية منظمة، قصد الإعداد لجناية النقل والتخزين والبيع للمخدرات بطريقة غير مشروعة.

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