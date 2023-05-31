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بالفيديو.. حراڤ جزائري يصنع الحدث في بلجيكا بإنقاذه امرأة من الغرق!

نادية شريف
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بالفيديو.. حراڤ جزائري يصنع الحدث في بلجيكا بإنقاذه امرأة من الغرق!
مواقع التواصل
الشاب الجزائري وهو ينقذ السيدة البلجيكية

صنع  حراڤ جزائري الحدث في بلجيكا بإنقاذه امرأة من الغرق، بعد سقوطها في نهر الميز، حسبما تداولت وسائل إعلام عالمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت تقارير إخبارية إن الشاب الجزائري المدعو نذير بشكات، والمقيم ببلجيكا بطريقة غير قانونية خاطر بحياته وقفز من علو عدة أمتار لينقذ السيدة المسنة من الغرق.

وبحسب الإعلام البلجيكي فإن نذير شاهد المرأة وهي تسقط في النهر، ولم يتردد لحظة في مد يد العون لها لحين وصول رجال الإنقاذ، الذين أخرجوا الضحية ومنقذها من الماء وقدموا الإسعافات الأولولية لهما.

وأشاد نشطاء من مختلف الجنسيات بالتصرف البطولي لنذير وطالبوا السلطات البلجيكية بتسوية وضعيته من باب الإنسانية كونه قدم مثالا في حسن الأخلاق.

في ذات السياق قال الشاب “نذير بشكات” البالغ من العمر 26 عاما في تصريحات لوسائل إعلام بلجيكية إنه لم يفكر أبدا حينما رأى السيدة تغرق وسارع لإنقادها، مؤكدا أنه لو تأخر دقيقة واحدة لكانت في عداد الموتى.

وأضاف أن الجو كان باردا وأنه انتظر مع السيدة في الماء ما يقارب 15 دقيقة لحين وصول الحماية المدنية، لافتا أن الشرطة طلبت عنوانه ليجيب بأنه بلا عنوان!

يذكر أن الحادثة جرت، الجمعة الماضي، بالقرب من بلدة بريسوكس في مقاطعة لييج، وأوضح نذير في تصريحاته أنه كان قد خرج من أحد المساجد عقب آدائه الصلاة قبل أن يشاهد امرأة تقاوم بأقصى طاقتها المياه الباردة على أمل أن تحصل على مساعدة عاجلة.

وتابع: “قلت لصديقي هناك امرأة تغرق، ولكن الأخير لم يصدقني معتقدا أنها تسبح.. بيد أنني لم أتردد لحظة وقفزت فورا إلى النهر، وعندما اقتربت منها تأكدت فعلا أنها كانت على وشك الغرق”.

وقصة نذير ليست هي الأولى لبطولات الحراڤة الجزائريين، إذ سبقه الشاب منير بلحلو الذي تحول إلى بطل في فرنسا بعد تمكنه من إنقاذ امرأة فرنسية من مشردين احتجزاها بعد أن آوتهما في منزلها.

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