بالفيديو.. حريق ضحم يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية بمصر

اندلع، حريق ضخم، ليلة الأحد إلى الإثنين، بمقر مديرية أمن محافظة الإسماعيلية في مصر، مخلفا عشرات الإصابات وانهيار الواجهة الرئيسية للمبنى.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فإن الحريق أسفر عن إصابة 26 شخصا تم نقلهم للمستشفيات في حين التهمت النيران معظم طوابق مبنى مديرية الأمن.

من جهته، قال التلفزيون المصري إن قوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق الذي التهم المبنى بالكامل.

حريق ضخم يلتهم مديرية أمن الاسماعيلية

يارب سلم pic.twitter.com/DnW5IEVPOW — mohamed el kholy (@MElKholy) October 2, 2023

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزارة الصحة أرسلت 30 سيارة إسعاف إلى مكان الحريق، بينما توجهت إلى الإسماعيلية طائرتان عسكريتان.

ونقلت المصادر ذاتها عن مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية أنها أعلنت حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، لاستقبال المصابين في حادث الحريق.