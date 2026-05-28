-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

بالفيديو.. حريق يلتهم مهجعا للفتيات في كينيا ويسفر عن مأساة

الشروق أونلاين
  • 117
  • 0
بالفيديو.. حريق يلتهم مهجعا للفتيات في كينيا ويسفر عن مأساة

شهدت كينيا، مأساة حقيقية على إثر اندلاع حريق داخل مهجع تابع لمدرسة داخلية للفتيات، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وإصابة 73 آخرين.

ووفق ما أعلنته السلطات المحلية وتداولته مواقع إخبارية فقد اندلع الحريق خلال ساعات الليل داخل مدرسة “أوتوميشي” للفتيات في منطقة غيلغيل، الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة نيروبي، وسط حالة من الذعر بين التلميذات والعاملين بالمؤسسة التعليمية.

وأوضح الصليب الأحمر الكيني أن فرق الإنقاذ تلقت بلاغا بالحريق حوالي الساعة الثالثة والنصف فجرا، قبل أن تتدخل لإخماد النيران وإجلاء المصابات، فيما لا تزال أسباب الحادث مجهولة إلى غاية الآن.

وشهد محيط المدرسة أجواء من الحزن والقلق، بعدما توافد أولياء الأمور إلى المكان بحثا عن أخبار بناتهم، في وقت تواصل فيه السلطات عمليات التحقيق لتحديد ملابسات الحريق.

وأكدت الشرطة الكينية أن مسؤولين أمنيين كبار انتقلوا إلى موقع الحادث للإشراف على التحقيقات الأولية، بينما تم نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتعيد هذه المأساة إلى الواجهة حوادث الحرائق المتكررة التي تشهدها المدارس الداخلية في كينيا، حيث يقيم عدد كبير من التلاميذ في مهاجع سبق أن تعرض العديد منها لكوارث مماثلة.

ففي سبتمبر 2024، لقي 21 تلميذا مصرعهم إثر حريق دمّر مهجعهم قرب مدينة نييري شمال العاصمة نيروبي، بينما شهدت البلاد سنة 2001 واحدة من أسوأ الكوارث المدرسية بعد اندلاع حريق في مدرسة بمقاطعة ماتشاكوس جنوب البلاد، أسفر عن مقتل 67 طالبا.

مقالات ذات صلة
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في يوم عرفة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى في يوم عرفة

يوم التروية.. كيف يجسّد واحدة من “أعظم” منظومات إدارة الحشود في العالم؟

يوم التروية.. كيف يجسّد واحدة من “أعظم” منظومات إدارة الحشود في العالم؟

الحجاج يرمون “جمرة العقبة” في أول أيام عيد الأضحى

الحجاج يرمون “جمرة العقبة” في أول أيام عيد الأضحى

“تجنيد مرتزقة كولمبيين في السودان”.. تحقيق دولي جديد يفضح إجرام الإمارات

“تجنيد مرتزقة كولمبيين في السودان”.. تحقيق دولي جديد يفضح إجرام الإمارات

الأمم المتحدة تحيي أسبوع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي

الأمم المتحدة تحيي أسبوع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي

تسجيل أكثر من 900 حالة يُشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية

تسجيل أكثر من 900 حالة يُشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد