بالفيديو.. حريق يلتهم مهجعا للفتيات في كينيا ويسفر عن مأساة
شهدت كينيا، مأساة حقيقية على إثر اندلاع حريق داخل مهجع تابع لمدرسة داخلية للفتيات، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا وإصابة 73 آخرين.
ووفق ما أعلنته السلطات المحلية وتداولته مواقع إخبارية فقد اندلع الحريق خلال ساعات الليل داخل مدرسة “أوتوميشي” للفتيات في منطقة غيلغيل، الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر شمال العاصمة نيروبي، وسط حالة من الذعر بين التلميذات والعاملين بالمؤسسة التعليمية.
#نبض_الأخبار
🔴 مقتل ما لا يقل عن 16 طالبة في حريق داخل مدرسة في كينيا والسلطات تحقق في الأسباب
شاهد معنا بي بي سي نيوز عربي على موقعنا وعلى قناتنا على يوتيوبhttps://t.co/dAVuhoH7pXhttps://t.co/r66o2D5y8V pic.twitter.com/WFMAXvNUA5
— BBC News عربي (@BBCArabic) May 28, 2026
وأوضح الصليب الأحمر الكيني أن فرق الإنقاذ تلقت بلاغا بالحريق حوالي الساعة الثالثة والنصف فجرا، قبل أن تتدخل لإخماد النيران وإجلاء المصابات، فيما لا تزال أسباب الحادث مجهولة إلى غاية الآن.
وشهد محيط المدرسة أجواء من الحزن والقلق، بعدما توافد أولياء الأمور إلى المكان بحثا عن أخبار بناتهم، في وقت تواصل فيه السلطات عمليات التحقيق لتحديد ملابسات الحريق.
وأكدت الشرطة الكينية أن مسؤولين أمنيين كبار انتقلوا إلى موقع الحادث للإشراف على التحقيقات الأولية، بينما تم نقل الجرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وتعيد هذه المأساة إلى الواجهة حوادث الحرائق المتكررة التي تشهدها المدارس الداخلية في كينيا، حيث يقيم عدد كبير من التلاميذ في مهاجع سبق أن تعرض العديد منها لكوارث مماثلة.
ففي سبتمبر 2024، لقي 21 تلميذا مصرعهم إثر حريق دمّر مهجعهم قرب مدينة نييري شمال العاصمة نيروبي، بينما شهدت البلاد سنة 2001 واحدة من أسوأ الكوارث المدرسية بعد اندلاع حريق في مدرسة بمقاطعة ماتشاكوس جنوب البلاد، أسفر عن مقتل 67 طالبا.