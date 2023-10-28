بالفيديو.. حزب الله يدمر دبابة “ميركافا” للاحتلال

نشر حزب الله اللبناني يوم السبت، مشاهد عملية استهداف دبابة “ميركافا” لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة “أفيفيم” بالصواريخ ‏الموجّهة وإصابتها.

وكان حزب الله أعلن في بيان: “مجاهدو المقاومة الإسلامية “حزب الله” هاجموا موقع الصدح ودمروا أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته، وأوقعوا ‏إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته”.

وأشار الحزب إلى أن “عناصره هاجموا أيضا موقع مسكاف عام ودمروا قسما من تجهيزاته الفنية”.