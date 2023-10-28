بالفيديو.. حزب الله يدمر دبابة “ميركافا” للاحتلال
نشر حزب الله اللبناني يوم السبت، مشاهد عملية استهداف دبابة “ميركافا” لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة “أفيفيم” بالصواريخ الموجّهة وإصابتها.
بالفيديو: عملية استهداف #المقاومة_الإسلامية لدبابة ميركافا صهيونية في محيط ثكنة أفيفيم بتاريخ 25-10-2023 بالصواريخ الموجهّة وإصابتها بشكل مباشر#طوفان_الأقصى #لبنان #الحدود_اللبنانية_الفلسطينية pic.twitter.com/QmCszgNlYW
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) October 28, 2023
وكان حزب الله أعلن في بيان: “مجاهدو المقاومة الإسلامية “حزب الله” هاجموا موقع الصدح ودمروا أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته، وأوقعوا إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته”.
وأشار الحزب إلى أن “عناصره هاجموا أيضا موقع مسكاف عام ودمروا قسما من تجهيزاته الفنية”.