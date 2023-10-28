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بالفيديو.. حزب الله يدمر دبابة “ميركافا” للاحتلال

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. حزب الله يدمر دبابة “ميركافا” للاحتلال
ح.م
استهداف دبابة "ميركافا" لقوات الاحتلال الإسرائيلي

نشر حزب الله اللبناني يوم السبت، مشاهد عملية استهداف دبابة “ميركافا” لقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة “أفيفيم” بالصواريخ ‏الموجّهة وإصابتها. 

وكان حزب الله أعلن في بيان: “مجاهدو المقاومة الإسلامية “حزب الله” هاجموا موقع الصدح ودمروا أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته، وأوقعوا ‏إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته”.

وأشار الحزب إلى أن “عناصره هاجموا أيضا موقع مسكاف عام ودمروا قسما من تجهيزاته الفنية”.

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