بالفيديو.. حساب دوري الأبطال يستذكر مقصية رونالدو التاريخية

استذكر حساب دوري أبطال أوروبا، المقصية التاريخية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في شباك نادي جوفنتوس الإيطالي.

وسجل رونالدو في الثالث من أفريل 2018 مقصية رائعة في شباك حارس مرمى جوفنتوس بوفون، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018، وهو أفضل هدف في هذه النسخة من البطولة.

تلقى رونالدو كرة عرضية من داني كارفخال الظهير الأيمن لريال مدريد، داخل منطقة جزاء اليوفي، ليستقبلها بمقصية رائعة داخل شباك بوفون، في الدقيقة 64 من عمر المباراة ليسجل الهدف الثاني، قبل أن يسجل مارسيلو الهدف الثالث، وتنتهي المباراة بفوز المرينغي بثلاثية نظيفة.

ونشر الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا، مقطع فيديو لهدف رونالدو،وعلّق: ” منذ 6 سنوات”، كما نشر صورة لرونالدو وهو بصدد تسديد الكرة باتجاه مرمى بوفون.

للإشارة فإن رونالدو تحصل بفضل المقصية التاريخية على جائزة جائزة أفضل هدف، في البطولات الأوروبية للموسم 2017 -2018 .

ونال الهدف إشادة كبيرة جدا من الجماهير المتابعة لبطولة دوري الأبطال، وحصل على 200 ألف صوت من أصل 346.915 صوت مشارك.