بالفيديو.. حسناء فرنسية تقفز لعالم الشهرة بنظرة من مبابي!

كشفت تقارير إخبارية أن حسناء فرنسية قفزت لعالم الشهرة سريعا جدا، بنظرة واحدة من نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وقالت مواقع صحفية عالمية في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، إن الشابة تحولت من شخصية عادية إلى شهيرة في لمح البصر، إذ قفز عدد متابعيها عبر حسابها على إنستغرام من 800 شخص إلى 100 ألف.

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وبحسب التقارير الواردة فإن مبابي وقبل أيام من رحيله الرسمي عن باريس سان جرمان، قضى إجازة سريعة في مدينة كان الساحلية، برفقة زميله عثمان ديمبلي، وخلال تواجدهما في مطعم ساحلي بفندق “ماجستك”، وثقت كاميرا لحظة حديث مبابي مع ديمبلي.

وبينما كان مبابي جالسا، أتت فتاة تعمل في الفندق ونفذت استعراضا فنيا بالعلم الفرنسي، فالتفت لها نجم الكرة وتلفظ بعبارة “واو” تعبيرا عن انبهاره بجمالها، وهي اللقطة التي انتشرت كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت التقارير أن الفتاة ظهرت في الفيديو من الخلف فقط وبتعليق من أحد أصدقائها تم التعرف على حسابها، حيث كتب: “يبدو أن كيليان مبابي وضع عينه عليك يا ليا”.

في ذات السياق حقق مقطع الفيديو تفاعلا واسعا حيث وصف رواد الشبكات الفتاة بالمحظوظة وفائقة الجمال، ومن المتابعين من هنأها على باب الشهرة الذي فتح أمامها دون أي جهد منها.