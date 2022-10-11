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بالفيديو.. حفيد مانديلا يوجه نداء للنظام المغربي من الأمم المتحدة

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. حفيد مانديلا يوجه نداء للنظام المغربي من الأمم المتحدة
ح.م
حفيد مانديلا

دعا حفيد نيلسون مانديلا وعضو البرلمان بجنوب افريقيا النظام المغربي إلى التخلي عن طموحاته الإمبريالية وتنفيذ الاستفتاء في الصحراء الغربية.

وقال يليفيل ماندليسيزوي داليبهونجا مانديلا، في كلمة له أمام هيئة الأمم المتحدة “أتحدث كإنسان أتضامن مع شعب الجمهورية الصحراوية”، معتبرا أن فكرة الاحتلال الاستعماري في القارة الأفريقية يجب أن تكون بغيضة للمجتمع الدولي.

وأضاف ماندليسيزوي  قائلا “أنه مثلما انتصرت جنوب إفريقيا لأن قضيتها عادلة، فإن الشعب الصحراوي سينتصر أيضا على كل صعاب التاريخ”.

وفي هذا السياق دعا حفيد مانديلا المغرب إلى التخلي عن طموحاته الإمبريالية وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وتنفيذ الاستفتاء الموعود به منذ فترة طويلة.

كما أشار عضو البرلمان بجنوب إفريقيا إلى أن إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، قد غسلت يديها من الصحراء الغربية بسهولة، مشيرا إلى تجربة بلده مع الاستعمار وكيف أثر على مسار تنميته.

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