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رياضة

بالفيديو.. حكم في الدوري المصري يلغي هدفا بعد اللجوء إلى هاتف نقال

عمر سلامي
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بالفيديو.. حكم في الدوري المصري يلغي هدفا بعد اللجوء إلى هاتف نقال
ح.م
حكم مباراة السويس والنصر

أثار حكم مباراة  السويس والنصر والتي أقيمت، الجمعة، ضمن منافسات دوري القسم الثاني المصري، جدلا واسعا بسبب لقطة مثيرة وطريفة.

ففي الدقيقة 39 من الشوط الأول، حدثت فوضى كبيرة بعدما سجل النصر هدفا جاء من لمسة يد واضحة، وسط اعتراضات قوية من جانب فريق السويس.

وأسهم الهدف في حدوث فوضى كبيرة، حيث نزل بعض الأفراد لأرضية الملعب اعتراضا على قرار الحكم باحتساب الهدف، قبل أن يتدخل رجال الأمن لاحتواء الوضع.

ولجأ حكم المباراة محمد فاروق إلى مشاهدة الهدف عبر هاتف نقال لاتخاذ القرار، وسط دهشة الحضور.

وقرر بعدها إلغاء الهدف بعد مراجعته عدة مرات، ليستمر اللقاء وينتهي بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3-1.

ويعد تصرف حكم المباراة مخالفا لقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بخصوص استخدام الهاتف النقال أثناء المباراة.

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