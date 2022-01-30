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بالفيديو.. حكم مباراة في البرازيل يشهر مسدسه في مشاجرة مع اللاعبين

سليم.ع
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بالفيديو.. حكم مباراة في البرازيل يشهر مسدسه في مشاجرة مع اللاعبين
أرشيف

أشهر حكم مباراة في كرة القدم للهواة في البرازيل مسدسا أثناء المشاجرة، ما خلف إصابات في صفوف اللاعبين..

وأشارت صحيفة “ثيرو ثيرو” المكسيكية إلى أن مشاجرة عنيفة إندلعت بين لاعبي الفريق الفائز إي سي جوري، إثر قرار الحكم بطرد أحد اللاعبين، خلال مباراة جرت في ملعب كرة قدم الصالات في منطقة بلايا دي كاسينو في ولاية ريو جراندي جنوب البرازيل.

وأضافت الصحيفة أن الجميع تفاجأ بإشهار حكم المباراة المعروف باسم ماورو سلسو سلاحا قبل أن يقوم بضرب اللاعبين بالمسدس على وجوههم، لينتهي المشهد بإصابة شخصين.

وأوضحت الصحيفة، وفقا لمديرة مركز الشرطة الإقليمي في ريو غراندي، أن الحكم هو ضابط في الشرطة العسكرية، وأنه تم نقل المصابين إلى المستشفى في المنطقة حيث فقد أحدهما الوعي أثناء نقله، وآخر تلقى ثلاث غرز في رأسه، قبل أن يتم فتح تحقيق في الحادثة.

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