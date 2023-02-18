بالفيديو.. حكم يتعرض للضرب من قبل لاعبات في دوري الكونغو الديمقراطية
تعرض حكم مباراة للمطاردة والاعتداء بالضرب، من قبل لاعبات خلال مباراة بين فريقي “موتيما بيمبي” و”مازيمبي” بدوري كرة القدم النسائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ورفض الحكم منح ركلة جزاء لفريق “موتيما بيمبي” الذي كان منهزما في المباراة بنتيجة (1-5)، مما أثار غضب لاعبات الفريق الخاسر، ومطاردة الحكم والاعتداء عليه.
حكم يتعرض للمطاردة والاعتداء من قبل اللاعبات على أرضية الملعب
تعرض حكم مباراة كرة قدم للمطاردة والاعتداء بالضرب من قبل لاعبات خلال مباراة فريقي “موتيما بيمبي” و”مازيمبي” بدوري كرة القدم النسائية في جمهورية #الكونغو_الديمقراطية، بعد قرار لم يعجب لاعبات الفريق الخاسر#شو_صار_بلاس pic.twitter.com/KCQuSSEhEW
— شو صار بلاس (@shusarplus) February 17, 2023
ويُظهر مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، الحكم وهو يحاول الفرار من اللاعبات اللاتي قمن بمطاردته، في مشهد فوضوي.
واستمرت المطاردة حتى أمسكت اللاعبات بالحكم خارج حدود الملعب ليبدأن في ضربه بشدة، وسط تدخل من أعضاء الجهاز الفني للفريق.