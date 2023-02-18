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رياضة

بالفيديو.. حكم يتعرض للضرب من قبل لاعبات في دوري الكونغو الديمقراطية

عمر سلامي
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بالفيديو.. حكم يتعرض للضرب من قبل لاعبات في دوري الكونغو الديمقراطية
ح.م
حكم المباراة يتعرض للمطاردة والضرب

تعرض حكم مباراة للمطاردة والاعتداء بالضرب، من قبل لاعبات خلال مباراة بين فريقي “موتيما بيمبي” و”مازيمبي” بدوري كرة القدم النسائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ورفض الحكم منح ركلة جزاء لفريق “موتيما بيمبي” الذي كان منهزما في المباراة بنتيجة (1-5)، مما أثار غضب لاعبات الفريق الخاسر، ومطاردة الحكم والاعتداء عليه.

ويُظهر مقطع الفيديو، الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، الحكم وهو يحاول الفرار من اللاعبات اللاتي قمن بمطاردته، في مشهد فوضوي.

واستمرت المطاردة حتى أمسكت اللاعبات بالحكم خارج حدود الملعب ليبدأن في ضربه بشدة، وسط تدخل من أعضاء الجهاز الفني للفريق.

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