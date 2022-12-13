بالفيديو.. حنان شوقي تقبل يد زوجها يوميا قبل النوم وأحلام مثلها!
أثارت الفنانة المصرية حنان شوقي جدلا واسعا، بقولها أنها تقبل يد زوجها يوميا قبل النوم، لتتفاعل معها الفنانة الإماراتية أحلام وتكشف بأنها تفعل نفس الشيء.
ولاقى التصريح الجريء لشوقي ردود أفعال واسعة النطاق بين مؤيد لتصرفها مع زوجها باعتبارها حرية شخصية وبين معارضين اعتبروا الأمر مبالغا فيه.
حنان شوقي 🤔شوف وحده في اسمها حنان والا شوق يمگن فيه رابط بين الاسم والتصرفاات 🤪
— 🅱🅷🅾🆄🆁 (@00h1122) December 12, 2022
♦️كلام حنان شوقي : مستفز فقط للنسويات الملعونات وأتباعهن من أشباه الرجال 🚶♂️
— 💚الملكي💚 (@vap213) December 12, 2022
وقالت الفنانة في حوار تلفزيوني على قناة “MBC” مصر، مساء الأحد: “أنا لازم أبوس إيد جوزي وأقوله تؤمرني بإيه قبل أما أنام”.
وأشارت إلى أن الحياة الزوجية فيها الود والرحمة والحنان ومشاعر طيبة بين الزوجين، مضيفة: “عندما أفعل ذلك أشعر أني أبوس إيدي أنا”.
ووصفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، زميلتها الفنانة بالزوجة الأصيلة، مؤكدة بأنها مثلها، حيث نشرت تغريدة عبر حسابها على “تويتر” قالت فيها: “وانا زيها طبعاً هذي الست الأصيلة”.
وانا زيها طبعاً هذي الست الاصيله https://t.co/kAllRWPV1y
— A H L A M ~ ♥️ AAA ♥️ (@AhlamAlShamsi) December 12, 2022
ولطالما عُرفت أحلام بتعبيرها عن حبها الكبير لزوجها، كما ظهرت في أكثر من مرة وهي تقبل يديه وجرى التقاط بعض الصور لها وهي تقوم بذلك.