بالفيديو.. حنان شوقي تقبل يد زوجها يوميا قبل النوم وأحلام مثلها!

أثارت الفنانة المصرية حنان شوقي جدلا واسعا، بقولها أنها تقبل يد زوجها يوميا قبل النوم، لتتفاعل معها الفنانة الإماراتية أحلام وتكشف بأنها تفعل نفس الشيء.

ولاقى التصريح الجريء لشوقي ردود أفعال واسعة النطاق بين مؤيد لتصرفها مع زوجها باعتبارها حرية شخصية وبين معارضين اعتبروا الأمر مبالغا فيه.

وقالت الفنانة في حوار تلفزيوني على قناة “MBC” مصر، مساء الأحد: “أنا لازم أبوس إيد جوزي وأقوله تؤمرني بإيه قبل أما أنام”.

وأشارت إلى أن الحياة الزوجية فيها الود والرحمة والحنان ومشاعر طيبة بين الزوجين، مضيفة: “عندما أفعل ذلك أشعر أني أبوس إيدي أنا”.

ووصفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، زميلتها الفنانة بالزوجة الأصيلة، مؤكدة بأنها مثلها، حيث نشرت تغريدة عبر حسابها على “تويتر” قالت فيها: “وانا زيها طبعاً هذي الست الأصيلة”.

ولطالما عُرفت أحلام بتعبيرها عن حبها الكبير لزوجها، كما ظهرت في أكثر من مرة وهي تقبل يديه وجرى التقاط بعض الصور لها وهي تقوم بذلك.