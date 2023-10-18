بالفيديو.. حوار ساخر للإعلامي باسم يوسف مع مذيع بريطاني عقب مجزرة المستشفى يصنع الحدث

صنع الحوار الساخر للإعلامي باسم يوسف مع مذيع بريطاني عقب مجزرة مستشفى المعمداني، الحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وحظي بإشادة واسعة في مصر والعالم العربي.

وأطل الإعلامي باسم يوسف ببرنامج بيرس مورغان على الهواء مباشرة عبر قناة أمريكية ليؤكد دعمه ومساندة ضحايا العدوان الصهيوني، وأثار جدلا وتفاعلا كبيرين، عندما استخدم في تعليقه على التطورات في غزة، مصطلح من اللهجة المصرية العامة.

وجاء رد باسم يوسف بكلمة “أحا”، بعدما تقمص شخصية مستوطن يخاطب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلا: “شاهدت مقابلة مع داني أيلون، كان مستشارا وسفير الاحتلال في أمريكا وهل تعلم ما قاله؟ قال إن الحل بالنسبة لهؤلاء الفلسطينيين هو الذهاب إلى أرض سيناء الواسعة والعيش هناك مؤقتا في مدن مخيمات مؤقتا نبني غزة مجددا ومن ثم ندعوكم مجددا”.

وعلق باسم قائلا: “أحا يعني عبط احنا بقى.. رأينا هذا الفيلم من قبل”، مشيرا إلى النكبة الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم على أمل العودة، التي طالت إلى أكثر من 75 عاما.

وقال باسم يوسف في مستهل حديثه: “في الأيام الأخيرة فقدنا أنا وزوجتي التواصل مع أهلها في غـزة فهي فلسطينية، لكن لا داعي للقلق نحن اعتدنا ذلك، فاعتدنا أن يتم قتل الناس هناك ثم يتم تهجيرهم فهو أمر معتاد، ولكن في الحقيقة هم لا يموتون ويستمرون في العيش.. أعلم ذلك جيدًا لأنني متزوج واحدة منهم فلقد حاولتم قتلها عدة مرات وفشلتم”.

ليرد عليه بيرس مورجان قائلًا: “أتفهم دعابتك الحزينة يا باسم”.

مما أثار غضب باسم وجعله يلقنه درسًا على الهواء قائلًا: “لا لا ليست دعابة فهي حقيقة لقد حاولتُ التخلص من زوجتي عدة مرات، ولكن في كل مرة كانت تستخدم أطفالنا كدرع حامٍ لها، فهو ما يفعله الفلسطينيون بحسب وسائل إعلامكم.. صحيح! فالعلاقة مع إسرائيل مثل علاقة مع سيدة نرجسية تؤذي بوحشية ثم تبكي وتصوّت وتلومك”.

ويتداول مئات النشطاء عبر منصتي فيسبوك وتويتر، تصريحات باسم يوسف، بالتزامن مع العدوان المتواصل على قطاع غزة، الرامي إلى تهجير أكثر من مليوني فلسطيني خارج ديارهم.