بالفيديو.. خادمة آسياوية تقلد طريقة سيدات عربيات في التعامل خلال رمضان
انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديوهات لخادمة آسياوية وهي تقلد طريقة تعامل سيدات عربيات خلال رمضان مع العاملات لديهن.
تظهر العاملة المنزلية في مقطع مصور وهي تقلد صاحبة المنزل في كيفية إعطائها الأوامر، كما قلدت في مقطع آخر طريقة تعامل العربيات مع الخادمات، ما أثار تفاعلا واسعا.
عاملة تقلد صاحبة المنزل في إعطاءها الأوامر😂! pic.twitter.com/oFu5S2hpDf
— HereandHere (@HereandHere) March 13, 2024
وحصلت المقاطع المصورة للعاملة الآسياوية، الناطقة بالعربية على آلاف المشاهدات وعديد التعليقات بين من يراها طريفة ومن يتأسف لحال المرأة العربية التي تغير نمط حياتها كثيرا.
متداول :
عاملة منزلية بمقطع ساخر ، تُقلد بعض السيدات وطريقة تعاملهن مع العاملات 😂❤️!! pic.twitter.com/JeuKitZW3x
— WHR (@whrumor) March 12, 2024