-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

بالفيديو.. خادمة آسياوية تقلد طريقة سيدات عربيات في التعامل خلال رمضان

جواهر الشروق
  • 551
  • 0
بالفيديو.. خادمة آسياوية تقلد طريقة سيدات عربيات في التعامل خلال رمضان

انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديوهات لخادمة آسياوية وهي تقلد طريقة تعامل سيدات عربيات خلال رمضان مع العاملات لديهن.

تظهر العاملة المنزلية في مقطع مصور وهي تقلد صاحبة المنزل في كيفية إعطائها الأوامر، كما قلدت في مقطع آخر طريقة تعامل العربيات مع الخادمات، ما أثار تفاعلا واسعا.

وحصلت المقاطع المصورة للعاملة الآسياوية، الناطقة بالعربية على آلاف المشاهدات وعديد التعليقات بين من يراها طريفة ومن يتأسف لحال المرأة العربية التي تغير نمط حياتها كثيرا.

مقالات ذات صلة
فيديو طريف.. هكذا ردت ضابطة روسية على بوتين حين أبدى إعجابه بزيها العسكري!

فيديو طريف.. هكذا ردت ضابطة روسية على بوتين حين أبدى إعجابه بزيها العسكري!

فيديو متداول لمغنية أمريكية ترتل القرآن هذه حقيقته!

فيديو متداول لمغنية أمريكية ترتل القرآن هذه حقيقته!

خبير بريطاني يتحدث عن علامات مبكرة للسرطان ينبغي التنبه لها

خبير بريطاني يتحدث عن علامات مبكرة للسرطان ينبغي التنبه لها

7 حيل ذكية للتقليل من خطر الحلويات بعد الإفطار

7 حيل ذكية للتقليل من خطر الحلويات بعد الإفطار

هذه الدولة لديها عادة رمضانية غريبة وطريفة متعلقة بالزوجات!

هذه الدولة لديها عادة رمضانية غريبة وطريفة متعلقة بالزوجات!

الفيديو الأخير لصحفية فلسطينية.. شاهد ماذا كانت تقول قبل أن يحيلها الاحتلال إلى أشلاء!

الفيديو الأخير لصحفية فلسطينية.. شاهد ماذا كانت تقول قبل أن يحيلها الاحتلال إلى أشلاء!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
وصف الصورة

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد