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بالفيديو.. خدمة في مصر تتيح للمرأة معرفة زواج زوجها من أخرى

جواهر الشروق
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بالفيديو.. خدمة في مصر تتيح للمرأة معرفة زواج زوجها من أخرى

تداول ناشطون في مصر مقطعا مصورا يتحدث عن إطلاق وزارة الداخلية لخدمة جديدة تتيح للزوجة معرفة إذا ما كان الزوج تزوج عليها دون علمها أم لا.

وقال أحد المواطنين في المقطع المنتشر على نطاق واسع: ”الحمد لله في إطار حرص وزارة الداخلية على الترابط الأسري عملتلك حاجة تكتشفى إذا كان زوجك تزوج عليكي ولا لا”.

وأضاف أن الوزارة أطلقت موقع إلكتروني بالدخول عليه وطلب صورة قيد عائلي يتم معرفة إذا كان الزوج متزوج بأخرى أم لا، خاتماً حديثه بالقول: ربنا يقدرنا على فعل الخير”.

وأظهر المقطع خطوات الدخول الحصول على القيد العائلي وهي:

1ـ الدخول إلى موقع وزارة الداخلية والضغط على “الأحوال المدنية”.

2ـ الضغط على “خدمات الإنترنت للمواطنين” ثم الضغط على “القيد العائلي المميكن”، ثم يتم تسجيل الدخول بحساب يفعل على الموقع.

3ـ استيفاء البيانات الخاصة بمقدم الطلب، وإدراج صلة القرابة لمقدم الطلب، والاسم، واسم الأم، والرقم القومي لمقدم الطلب.

4ـ إدخال عنوان مقدم الطلب الذي سيستلم عليه القيد.

5ـ اختيار طريقة دفع رسوم استخراج القيد العائلي ثم الضغط على “إرسال الطلب”.

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