بالفيديو.. خديجة بن قنة تتعرض لحملة تشويه وخبر طردها من قناة الجزيرة يتصدر التريند!

تتعرض المذيعة الجزائرية بقناة الجزيرة، خديجة بن قنة لحملة تشويه من قبل الإعلام الصهيوني وذبابه المنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب تغطيتها من القدس.

وتداولت صفحات عديدة عبر منصة فيسبوك، خلال الساعات القليلة الماضية، خبر طرد بن قنة من قناة الجزيرة، ومنشورات أخرى تهاجمها بسبب تواجدها في القدس وتحاول تشويه سمعتها من منطلق دخولها عبر مطار بن غريون في تل أبيب.

وتصدر خبر طرد خديجة بن قنة من القناة القطرية التريند عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث زعم المروجون لهذه الشائعات أن هفوة قاتلة كانت السبب في استبعادها بعد 30 سنة من العمل.

وانتشرت الشائعات بشأن المذيعة الشهيرة مباشرة عقب وصولها إلى القدس لنقل مستجدات انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في المدينة المحتلة خلال شهر رمضان، بالتزامن مع تواصل العدوان على قطاع غزة.

ونشرت القناة “11” العبرية تقريرا اتهم بن قنة بـ”دعم الإرهاب ومعاداة اليهود” بسبب دعمها للقضية الفلسطينية.

واتهم تقرير القناة العبرية، بن قنة بعدم المصداقية في نقل الأخبار بسبب ما وصفه بأنه انحياز القناة التي تعمل فيها إلى الجانب الفلسطيني، كما أنه انتقد اجتماعها بشخصيات فلسطينية معادية للاحتلال، من أمثال الشيخ رائد صلاح -رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل.

شيخ الأقصى رائد صلاح من بيت المقدس: ” من عميق قلبي ونحن بجوار المسجد الأقصى أرحب بالأخت خديجة التي تحولت إلى أيقونة إعلامية مناصرة لنا ولهمومنا وآلامنا وطموحاتنا.. جاءتنا ابنة المليون ونصف مليون شهيد لتكون صوتنا..صوتَ الفلسطينيين والمستضعفين والمحاصرين “.. ولا عزاء للمطبعين… pic.twitter.com/f01ZXIW2dG — خديجة بن قنة khadija Benganna (@Benguennak) March 18, 2024

وزعم التقرير أن الاحتلال يسهّل دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، مستدلا بمقاطع مصورة للصحفية الجزائرية وهي تؤدي الصلاة داخله ضمن زيارتها لمدينة القدس المحتلة، في حين يفرض الاحتلال في الواقع قيودا مشددة، تصاعدت مع حلول رمضان، على وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى منذ بدء العدوان على في السابع من أكتوبر الماضي.

ونشر حساب إسرائيل تتكلم بالعربية مقطعا مصورا للمذيعة الجزائرية وهي تصلي في الحرم القدسي، مرفقا بتعليق: “تردد الإعلامية خديجة ⁦‪بن‬⁩ قنة ليلة ونهارا على قناة الشقاق والنفاق الجزيرة ان إسرائيل تعرقل دخول المسلمين إلى الحرم القدسي بينما هي نفسها تصلي الى جانب آلاف المصلين داخل مسجد الاقصى”.

وأضاف: “ظلت الجزيرة وحماس والجهاد الاسلامي يكرسون اورشليم القدس والمسجد الأقصى لتأليب الرأي العام العربي والإسلامي”.

وتأتي زيارة خديجة بن قنة إلى مدينة القدس المحتلة، التي حولها الاحتلال إلى ثكنة عسكرية، في إطار التغطية التي تقوم بها قناة “الجزيرة” للانتهاكات والقيود الإسرائيلية المشددة ضد الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بالتزامن مع تواصل العدوان على قطاع غزة للشهر السادس على التوالي.

وليست هذه الزيارة الأولى التي تقوم بها المذيعة الشهيرة للقدس، إذ سبق وأن زارت الأراضي المحتلة وتعرضت أيضا لحملة تخوين بسبب موضوع الدخول عبر مطار تل أبيب، على الرغم من أنها لم تذكر كيف تم الأمر وهل جواز سفرها يحمل ختم العدو.