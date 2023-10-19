بالفيديو.. خساني يتضامن مع شهداء غزة بإلغاء عرضه المسرحي في فرنسا

ألغى الفنان المسرحي محمد خساني، عرضه المسرحي الذي كان مبرمجا يوم 20 أكتوبر بفرنسا، تضامنا مع شهداء غزة.

ونشر خساني فيديو بعد الإبادة الجماعية التي اقترفها الكيان الصهيوني بقصفه لمستشفى “المعمداني” يوضح فيه عدم مقدرته على الوقوف على المسرح بسبب ما نراه من جرائم نكراء.

وقال خساني: “نفسيتي وقلبي يتقطعان على البراءة وإخواني في غزة يموتون، رغم العقد المُبرم مع الشركة المنظمة لجولتي، لكن هذا قرار شخصي وأتحمل مسؤولية القرار، وأشكر الشركة على قبول قراري”.