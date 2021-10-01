بالفيديو.. خنازير برية تهاجم شاكيرا وطفلها في برشلونة

قالت نجمة البوب الكولومبية ذات الأصول اللبنانية شاكيرا، إن خنازير برية هاجمتها بينما كانت تمشي رفقة ابنها ذي الثماني سنوات بأحد منتزهات مدينة برشلونة.

وشاركت المغنية قصتها في سلسلة من القصص على “إنستغرام”، الأربعاء، حيث قالت إنّ الحيوانات هاجمتها قبل أن تستولي على حقيبتها وتهرب بها نحو الغابة.

ونقلت صحيفة “The Sun” البريطانية عن المغنية الكولومبية من أصل لبناني أنّ “اثنين من الخنازير البريّة هجما عليها خلال المشي في حديقةٍ ببرشلونة مع طفلها البالغ من العمر 8 سنوات”.

وفي مقطع فيديو نشرته الصحيفة تظهر “شاكيرا” من دون وجهها وهي تستعرض ما سبّبه هجوم الخنزيرين”، قائلةً إنّ “هذين الحيوانين هاجماها، ثم استولا على حقيبتها وفرّا باتجاه الغابة”.

وأضافت وهي تحمل الحقيبة الممزّقة التي استعادتها لاحقاً “انظروا كيف تركا حقيبتي، لقد أخذاها إلى الغابة وفيها هاتفي المحمول، لقد دمرا كل شيء فيها”.

ثم التفتت “شاكيرا” (44 عاماً) – المرتبطة بمدافع نادي برشلونة جيرارد بيكيه – إلى طفلها قائلةً: “ميلان يقول الحقيقة.. قل كيف وقفت أمك في وجه الخنزير البري”.