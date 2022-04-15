بالفيديو.. دبلوماسية أمريكية بالجزائر تصوم لأول مرة

نشرت السفارة الأمريكية في الجزائر، على صفحتها على فيسبوك، فيديو يصور نائبة الملحق الثقافي الجديدة، ميغان، وهي تخوض تجربة الصيام لأول مرة في الجزائر.

وقالت ميغان من خلال الفيديو إنها ستجرب الصوم اليوم، ومن أجل ذلك استيقظت في وقت مبكر لتناول وجبة السحور، حيث شربت الكثير من الماء وتناولت بعض “الدقلة” مثلما نصحها به أصدقاؤها الجزائريون حتى تمنحها طاقة كبيرة خلال الصيام .

وصورت الموظفة القادمة من تكساس، فيديو آخر في منتصف النهار، وقالت إنها تشعر أنها بحالة جيدة بفضل النصائح التي قدمت لها من طرف زملائها في السفارة، ومنهم روزا، وقالت ميغان بالدارجة الجزائرية إنها “لاباس”وأنها تشعر “شويا” بالجوع.

وخلال ذهابها للتسوق، حاولت ميغان تقليد الجزائريين أثناء السياقة وهي تقود سيارتها، حيث تظاهرت بأنها منزعجة من الازدحام المروري، وراحت تنادي بالعامية الجزائرية” آي سي محمد” .

وخلال اليوم الاستثنائي لنائبة الملحق الثقافي بالسفارة الأمريكية، زارت محلات بيع المواد الغذائية، وراحت تقرأ قائمة مشتريات مدونة على ورقة صغيرة “عشر خبزات، خمسة مطلوع، زوج كسرة”وتساءلت أنها لا تدري إذا كان هذا الخبز سيكفي؟!.

وعند الإفطار، قالت ميغان وهي جالسة إلى طاولة الطعام التي تحتوي على أطباق جزائرية، إنها خاضت تجربة جميلة تعلم الامتنان للأشياء التي نمتلكها.