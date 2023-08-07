بالفيديو.. “دب” هارب يُؤخر طائرة ركاب عراقية

أمرت السلطات العراقية بفتح تحقيق في حادثة هروب دب من قفصه على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية، كان يُرتقب أن تقلع من مطار دبي نحو العاصمة بغداد.

وخلّفت الواقعة التي وثقتها فيديوهات، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بين العراقيين، خاصة في ظل تأخير الرحلة لساعات، وحديث عن خطورتها على سلامة المسافرين.

وأظهر مقطع فيديو متداول، تسجيلا لربان الطائرة يعتذر للركاب عن تأخير الرحلة، بسبب محاولة الدب الفرار من قفصه.

مبين عليه دب لطيف شبيكم خبصتوا الدنيا ،

وشنو يعني نهزم دب ؟ وشنو يعني نحجزت الطائرة ؟ وشنو يعني تاخر موعد الطيران ؟ وشنو يعني جان اكو خطر على حياة المسافرين ؟#سولفه_علدبة pic.twitter.com/gGn54irUOf — علي فرحان ali farhan (@ali85farhan) August 4, 2023

من جانبها، اعتذرت الخطوط الجوية العراقية من المسافرين على “التأخر الخارج عن إرادة الشركة”، مشيرة إلى أن الأمر “يتعلق بالشحنة الموجودة داخل غرفة الشحن (دب)”.

وأضافت في بيان توضيحي، أنه “عند وصول الطائرة إلى مطار دبي، تبين خروج الحيوان من الصندوق المخصص لنقله، مما استدعى طاقم الطائرة إلى التنسيق مع السلطات الإماراتية، التي أرسلت على الفور فريق متخصص لتخدير الحيوان ونقله إلى خارج الطائرة”.

وأضافت أنه “بعد التأكد من عدم وجود ما يؤثر على سلامة المسافرين، تم استئناف رحلة العودة بعد التأكد من عدم وجود أي أضرار تذكر”.

وعلى الرغم من أن الحادثة ليست مشكلة سفر جوي شائعة، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يتسبب فيها دب في حدوث تأخير بمطار.

ووفق شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فقد سبق أن عطّل دب بري رحلات جوية في مدينة شمالي اليابان عام 2021، وأصاب 4 أشخاص، قبل أن تطلق عليه السلطات النار.