بالفيديو.. دراجي يعلّق على أنباء عودة رورواة لرئاسة الفاف

علّق الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي على أنباء العودة المحتملة لمحمد روراوة لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وتحدث حفيظ دراجي في مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص على موقع التواصل “فايسبوك” عن موقفه من عودة روراوة لرئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وقال دراجي: “كان هناك تواصل مع محمد روراوة، حيث طلب منه العودة لمساعدة الاتحاد الجزائري على النهوض مجددا، وتجاوز كل المشاكل التي يتخبط فيها.

وأضاف: “روراوة في البداية رفض، وقال يمكنني مساعدتكم عن بعد، ثم استشار المقربين من الوسط الكروي..”.

وتابع: “هناك إقناع للحاج روراوة بضرورة تقديم المساعدة، وهناك اقتناع من طرفة بأنه لا يمكنه رفض القيام بواجبه مع الاتحاد الجزائري”.

أما عن موقفه من عودة روراوة إلى “الفاف”، فقال دراجي: “روراوة كصديق لي منذ 30 سنة أتمنى ألا يعود لشؤون الاتحادية لأنه تعب كثيراً وستكون مأموريته صعبة، لكن من جهة أخرى أتمنى كمتابع للكرة الجزائرية أن يعود على رأسها شخص من حجم السيد محمد روراوة”.