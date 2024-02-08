بالفيديو.. دروغبا يرقص فرحا بعد تأهل “الفيلة” إلى النهائي

تفاعل أسطورة كرة القدم الإيفوارية ديدي دروغبا بشكل كبير مع مجريات مباراة كوت ديفوار أمام الكونغو الديموقراطية، ورقص فرحا بعد إطلاق الحكم صافرة النهاية.

وحرص دروغبا خلال اللحظات الأخيرة من المباراة على تنشيط الجماهير، وحثها على مضاعفة مجهوداتها في تشجيع المنتخب الإيفواري.

وعند إعلان الحكم نهاية المباراة بفوز “الفيلة” بهدف دون رد ، رقص دروغبا فرحا، بتأهل رفقاء كيسي إلى المحطة النهائية.