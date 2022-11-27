بالفيديو.. دعاية الاحتلال للتطبيع “تفشل” في أول اختبار بمونديال قطر

لم تشفع اتفاقات التطبيع التي حصل عليها الاحتلال الإسرائيلي مع عدّة دول عربية، في تحقيق أي قبول لتل أبيب في الأوساط الشعبية. وقد كان مونديال قطر مؤشرا بارزا على ذلك.

فقد واجهت قنوات الاحتلال التي حاولت تغطية المونديال من زاوية التطبيع “المفترض” لجماهير الكرة العربية، تماشيا مع تطبيع بلدانهم، عدّة مواقف محرجة.

وكانت كاميرات القنوات الإسرائيلية، الأكثر رفضا بين جمهور المونديال. خاصة العرب منهم، وبمختلف جنسياتهم.

ومنذ انطلاق المونديال، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر رفض مناصرين عرب، للإدلاء بأي كلمة أمام الكاميرا، بمجرد اكتشافهم بأن قناة إسرائيلية تحاول التسجيل معهم.

بسبب ذلك، تعالت الأصوات في الكيان المحتلّ، مطالبة بتوقّف القنوات الإسرائيلية عن الاحتكاك مع الجماهير العربية في المونديال.

وقد أرجع صحفي عبري، حدثته الجزيرة القطرية، ذلك إلى “الفشل الذريع الذي منيت به دعاية الاحتلال للتطبيع. في أول اختبار مباشر أمام جماهير عربية عفوية، ومن جنسيات مختلفة”.