بالفيديو.. دموع طفلة ليبية فوق قبر أمها تهز الشبكات وهذه الحقيقة!

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي، بالحديث عن مقطع فيديو مؤثر، يظهر طفلة تبكي فوق قبر أمّها التي قضت في فيضانات درنة، وفقا لما قال ناشروه.

يظهر في المقطع الذي أثار تعاطفا واسعا، طفلة تبكي بحرقة فوق قبر ترابي، ومعه تعليق: “طفلة صغيرة من درنة تبكي على قبر أمها”.

وطالب نشطاء بضرورة مساعدة الطفلة والتكفل بها نفسيا، لكن تقريرا حول صحة الأخبار نشرته وكالة فرانس برس كشف زيف الادعاء.

وبحسب التقرير فإن الفيديو قديم، يعود تاريخيه إلى أكتوبر من العام 2020، ولا علاقة له بفيضانات ليبيا لا من قريب ولا من بعيد.

ونشر المقطع بحسب التفتيش عبر قناة على يوتيوب، ويظهر طفلة تبكي أمها التي توفيت جراء إصابتها بفيروس كورونا.

كما يقول البحث إن الفيديو مأخوذ من واقعة حدثت في العراق قبل سنوات، وفقا لـ”فرانس برس”.

يشار إلى أن الفيديو المغلوط حصد عشرات آلاف التفاعلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت تواصل فيه مدينة درنة الليبية تعداد ضحاياها بعد الفيضانات الكارثية التي دمرت أحياء بكاملها وخلفت آلاف القتلى والمفقودين.

وكانت العاصفة “دانيال” ضربت المنطقة بعد ظهر الأحد، وتساقطت أمطار غزيرة جداً تسبّبت بانهيار سدّين قريبين من درنة، فاجتاحت المياه المدينة جارفة الأبنية والناس، في كارثة قالت عنها الأمم المتحدة إنها “كارثة الكوارث”.