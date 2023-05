بالفيديو.. دولي غيني يرفض المشاركة في حملة مناهضة العنصرية!

رفض لاعب فريق فالنسيا، الدولي الغيني مختار دياكابي، التقاط صورة تذكارية برفقة شعار حملة مناهضة العنصرية.

ورفع لاعبو فريقي ريال مايوركا وفالنسيا لافتة قبل انطلاق المباراة بينهما الخميس، على ملعب “إيبيروستار”، ومضمونها “العنصريون خارج كرة القدم”.

Following the racist abuse suffered by Vinicius Junior on Sunday, LaLiga and the RFEF have begun an anti-racism campaign.

However, Valencia’s Mouctar Diakhaby has decided against giving his backing to the Spain footballing bodies’ initiative.pic.twitter.com/wREefVs95y

