بالفيديو.. دولي غيني يرفض المشاركة في حملة مناهضة العنصرية!

رفض لاعب فريق فالنسيا، الدولي الغيني مختار دياكابي، التقاط صورة تذكارية برفقة شعار حملة مناهضة العنصرية.

ورفع لاعبو فريقي ريال مايوركا وفالنسيا لافتة قبل انطلاق المباراة بينهما الخميس، على ملعب “إيبيروستار”، ومضمونها “العنصريون خارج كرة القدم”.

Following the racist abuse suffered by Vinicius Junior on Sunday, LaLiga and the RFEF have begun an anti-racism campaign. However, Valencia’s Mouctar Diakhaby has decided against giving his backing to the Spain footballing bodies’ initiative.pic.twitter.com/wREefVs95y — Football España (@footballespana_) May 25, 2023

وأظهرت عدسات الكاميرات دياكابي، على بعد أمتار قليلة خلف باقي اللاعبين الذين حملوا اللافتة مع طاقم التحكيم، ولم ينضم إليهم ما أثار الاستغراب، رغم أنه دعم فينيسيوس ضد العنصرية التي تعرض لها.

مختار دياكابي مدافع فالنسيا لم يشارك في الحملة ضد العنصرية المنسوبة ل فينيسيوس في آخر مباراة لفريقه بسبب أنه لم يقف معه أحد في إسبانيا هو أيضا لما تعرض للعنصرية ولم تحصل معه نفس هذه الضجة وهذا الدفاع اللامشروط الذي حصل عليه لاعب آخر من فريق العاصمة مدريد 😉 pic.twitter.com/3ZElN00Y8V — 🚨 Insider Barça 🚨 (@ofinne21) May 26, 2023

وأكدت تقارير إسبانية أن دياكابي رفض المشاركة في الحملة، لأنه تعرض للعنصرية في مباراة ضد قاديش عام 2021، لكنه لم يتلق نفس الدعم الذي حظيّ به فينيسيوس جونيور.