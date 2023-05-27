-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة تصل إلى 50 ملم عبر 16 ولاية
رياضة

بالفيديو.. دولي غيني يرفض المشاركة في حملة مناهضة العنصرية!

عمر سلامي
  • 548
  • 0
بالفيديو.. دولي غيني يرفض المشاركة في حملة مناهضة العنصرية!
ح.م
مختار دياكابي يرفض المشاركة في حملة الليغا ضد العنصرية

رفض لاعب فريق فالنسيا، الدولي الغيني مختار دياكابي، التقاط صورة تذكارية برفقة شعار حملة مناهضة العنصرية.

ورفع لاعبو فريقي ريال مايوركا وفالنسيا لافتة قبل انطلاق المباراة بينهما الخميس، على ملعب “إيبيروستار”، ومضمونها “العنصريون خارج كرة القدم”.

وأظهرت عدسات الكاميرات دياكابي، على بعد أمتار قليلة خلف باقي اللاعبين الذين حملوا اللافتة مع طاقم التحكيم، ولم ينضم إليهم ما أثار الاستغراب، رغم أنه دعم فينيسيوس ضد العنصرية التي تعرض لها.

وأكدت تقارير إسبانية أن دياكابي رفض المشاركة في الحملة، لأنه تعرض للعنصرية في مباراة ضد قاديش عام 2021، لكنه لم يتلق نفس الدعم الذي حظيّ به فينيسيوس جونيور.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: بن شيخة لا يُحسن اللّغتَين الإنجليزية والسواحلية أم ماذا؟

بِالفيديو: بن شيخة لا يُحسن اللّغتَين الإنجليزية والسواحلية أم ماذا؟

مصير إسلام سليماني معلق مع نادي أندرلخت البلجيكي إلى إشعار آخر

مصير إسلام سليماني معلق مع نادي أندرلخت البلجيكي إلى إشعار آخر

دولي جزائري لم يلعب منذ سنة ونصف والسنة

دولي جزائري لم يلعب منذ سنة ونصف والسنة

اختراق صفحة مارادونا في “الفيسبوك”

اختراق صفحة مارادونا في “الفيسبوك”

محاكمة مُؤثّرة اجتماعية تتحرّش وتُضايق لاعبي “البريمرليغ”

محاكمة مُؤثّرة اجتماعية تتحرّش وتُضايق لاعبي “البريمرليغ”

غوارديولا يشارك في مسلسل فكاهي

غوارديولا يشارك في مسلسل فكاهي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد