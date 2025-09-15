-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالفيديو.. دي ماريا يخطف الأضواء بهدف استثنائي

عمر سلامي
  • 497
  • 0
بالفيديو.. دي ماريا يخطف الأضواء بهدف استثنائي
أنخيل دي ماريا

يواصل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا إبهار الجماهير رغم تقدمه في السن، وخطف الأضواء هذه المرة بهدف عالمي في شباك بوكا جونيورز.

ففي إطار الجولة الثامنة من الدوري الأرجنتيني، سجل دي ماريا هدفا من ركلة ركنية خلال مواجهة فريقه روساريو سنترال أمام بوكا جونيورز.

تقدم بوكا جونيورز بهدف رودريغو باتاغليا، لكن في د 24 من اللقاء، تمكن دي ماريا الذي يقترب من عامه الـ38، من تسجيل هدف استثنائي، بيسراه، ووضع الكرة في مباشرة في الشباك.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله، حيث يحتل بوكا جونيورز المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما رفع روساريو رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس.

مقالات ذات صلة
بطولة العالم لألعاب القوى.. إقصاء هيثم شنيتف وطاطار في التصفيات

بطولة العالم لألعاب القوى.. إقصاء هيثم شنيتف وطاطار في التصفيات

بِالفيديو: هدف استعراضي لبراهيمي وتمريرة حاسمة

بِالفيديو: هدف استعراضي لبراهيمي وتمريرة حاسمة

دولي جزائري زميلا لِنيمار

دولي جزائري زميلا لِنيمار

إقبال قياسى على تذاكر مونديال 2026

إقبال قياسى على تذاكر مونديال 2026

بِالفيديو: عوار يُسجّل وبن دبكة يردّ

بِالفيديو: عوار يُسجّل وبن دبكة يردّ

بِالفيديو: ما به نوفل خاسف؟

بِالفيديو: ما به نوفل خاسف؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد