بالفيديو.. دي ماريا يخطف الأضواء بهدف استثنائي

يواصل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا إبهار الجماهير رغم تقدمه في السن، وخطف الأضواء هذه المرة بهدف عالمي في شباك بوكا جونيورز.

ففي إطار الجولة الثامنة من الدوري الأرجنتيني، سجل دي ماريا هدفا من ركلة ركنية خلال مواجهة فريقه روساريو سنترال أمام بوكا جونيورز.

تقدم بوكا جونيورز بهدف رودريغو باتاغليا، لكن في د 24 من اللقاء، تمكن دي ماريا الذي يقترب من عامه الـ38، من تسجيل هدف استثنائي، بيسراه، ووضع الكرة في مباشرة في الشباك.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله، حيث يحتل بوكا جونيورز المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بينما رفع روساريو رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس.