بالفيديو.. رئيس الاتحاد الفلسطيني يرفض مصافحة ممثل الكيان الصهيوني خلال مؤتمر “الفيفا”

عمر سلامي
رفض رئيس الاتحاد ‌الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، مصافحة رئيس الاتحاد الصهيوني للعبة باسم الشيخ سليمان نائب، خلال ⁠المؤتمر السنوي لـ”الفيفا”.

ودعا رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو كل من الرجوب وممثل الكيان الصهيوني للصعود إلى المنصة، غير أن الرجوب رفض مصافحة ممثل الكيان الصهيوني باسم شيخ سليمان وهو من عرب 48، وامتنع عن الوقوف إلى جواره في المنصة.

وكشفت نائبة رئيس الاتحاد الفلسطيني سوزان شلبي ما قاله الرجوب عند رفضه المصافحة.

وقالت لوكالة “رويترز”، لقد قال: “لا يمكنني مصافحة شخص أحضره الصهاينة لتبييض ⁠صورة فاشيتهم وإبادتهم الجماعية، نحن نعاني”.

