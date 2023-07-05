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بالفيديو.. رئيس الجمهورية يترحم على شهداء الثورة بمقام الشهيد

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. رئيس الجمهورية يترحم على شهداء الثورة بمقام الشهيد
أرشيف

وقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأربعاء، بمقام الشهيد بالعاصمة، وقفة ترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة بمناسبة عيد الاستقلال.

وبعد أن استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري أدت له التحية الشرفية، وضع رئيس الجمهورية إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية.

وقد جرت مراسم الترحم بحضور كل من رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، ورئيس أركان الجيش الوطني، الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، محمد النذير العرباوي، ووزير الدولة المستشار لدى رئيس الجمهورية، عبد العزيز خلف، بالإضافة الى مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء من الحكومة وممثلين عن منظمات وطنية ومجاهدين.

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