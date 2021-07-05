بالفيديو.. رئيس الجمهورية يدشن نصبا تذكاريا مخلدا للجزائريين الذين نفتهم فرنسا

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاثنين على تدشين نصب تذكاري مخلد لتضحيات الجزائريين المنفيين إلى أقاصي الأرض خلال فترة الاحتلال الفرنسي وفاء وعرفانا بتضحياتهم.

وقام رئيس الجمهورية بتدشين النصب التذكاري بساحة الشهيد “بوجمعة حمار” بالعاصمة و الذي وضع تخليدا لذكرى الجزائرين المنفيين إلى كالديونيا وبلاد الشام وبرازايل وغويانا إبان الاحتلال الفرنسي.

و حضر مراسم التدشين إلى جانب رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، الوزير الاول، أيمن بن عبد الرحمن، رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة وكذا مدير ديوان رئاسة الجمهورية، نور الدين بغداد الدايج، الى جانب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني وملف والذاكرة، عبد المجيد شيخي، و السلطات المحلية.

كما قام رئيس الجمهورية بقراءة فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء بمقام الشهيد ووضع إكليلا من الزهور.

وأعطى رئيس الجمهورية بالمناسبة اشارة انطلاق الاحتفالات المخلدة لذكرى عيدي الاستقلال والشباب عبر الوطن.