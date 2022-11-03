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بالفيديو.. رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يتعرض لإطلاق نار

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يتعرض لإطلاق نار
أرشيف
عمران خان

تعرض رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان لإطلاق نار يوم الخميس، في خلال مشاركته بتجمع في مدينة غوجرانوالا.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، عن المتحدث باسم حزب “حركة الإنصاف” الذي يتزعمه عمران خان، فقد أصيب رئيس الوزراء السابق برصاصة في قدمه، أطلقها مسلّح مجهول.

وتم نقل خان من موقع التجمع في غوجرانوالا إلى مدينة لاهور لتلقي العلاج. فيما أعلنت الشرطة الباكستانية إصابة 4 أشخاص على الأقل، بينهم عمران خان، في الحادثة.

البرلمان الباكستاني يحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان

وفي 10 أفريل 2022، أطاح البرلمان الباكستاني برئيس الوزراء عمران خان من السلطة من خلال التصويت على حجب الثقة عن حكومته.

وبلغ عدد النواب الذين صوتوا لصالح حجب الثقة عن الحكومة 174 نائبا من مجموع أعضاء البرلمان الباكستاني البالغ عددهم 342 نائبا.

وقد أجري التصويت عقب استقالة رئيس البرلمان أسد قيصر ونائبه قاسم خان سوري من منصبيهما، مساء السبت، بعد حوالي 14 ساعة من بدء الجلسة.

وقال خان إنه لن يعترف بحكومة معارضة، محذرا من وجود مؤامرة بقيادة الولايات المتحدة لإزاحته، دون أن يقدم دليلا على ذلك.

ونجح عمران خان  الأحد الماضي، في إقناع رئيس الدولة بحل البرلمان، ممهدا لانتخابات تشريعية مسبقة في غضون ثلاثة أشهر، لكن المحكمة العليا قضت الخميس بعدم دستورية حل البرلمان، وأمرت بإجراء التصويت على مقترح حجب الثقة عن رئيس الوزراء اعتبارا من السبت.

وأصبح خان أول رئيس وزراء باكستاني يُطاح به من خلال تصويت لحجب الثقة عنه في البرلمان.

هذا ومن المنتظر أن يعين البرلمان رئيسا جديدا للوزراء يوم الاثنين، ليظل في السلطة حتى أكتوبر 2023، حيث من المقرر إجراء الانتخابات المقبلة.

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