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رياضة

بالفيديو.. رئيس فريق تركي يسقط حكم المباراة بالضربة القاضية !

عمر سلامي
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بالفيديو.. رئيس فريق تركي يسقط حكم المباراة بالضربة القاضية !
ح.م
اعتداء رئيس فريق أنقرة على حكم المباراة

اعتدى رئيس نادي أنقرة غوجو بالضرب على الحكم الذي أدار مباراة فريقه أمامريزا سبولار، لحساب الجولة الـ15 من الدوري التركي.

وفرض ريزا سبور التعادل على مضيفه أنقره غوجو بهدف لمثله، بعدما سجل الضيوف هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

وعقب إعلان نهاية المباراة مباشرة، نزل فاروق كوجا رئيس نادي أنقره غوجو إلى أرض الملعب، وقام بالاعتداء على حكم المباراة خليل أوموت ميلير بسبب قراراته.

في البداية، توجه رئيس نادي أنقره للحكم مسرعا أثناء خروج اللاعبين من أرض الملعب بعد نهاية المباراة، ثم وجه إليه لكمة قوية أسقطته أرضا.

واقتحمت جماهير أنقرة جوجو الملعب بعد المباراة وتعرض الحكم للركل أيضا عندما سقط رغم أن هوية المهاجمين لم تكن واضحة.

وعلّق الاتحاد التركي لكرة جميع مباريات الدوري المحلي بمختلف الدرجات إلى أجل غير مسمى، عقب حادثة الاعتداء على الحكم.

ودان الاتحاد التركي تصرف رئيس نادي أنقرة، وقال في بيان له:: “ندين بشدة الهجوم غير الإنساني والخسيس على خليل أوموت ميلر، حكم المباراة المرخص من الفيفا، من قبل مجرمين يعرفون أنفسهم”.

وأضاف: “نحن نتابع عن كثب الحالة الصحية لخليل أوموت ميلر، ونتمنى الشفاء العاجل لحكمنا المرموق”.

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