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رياضة

بالفيديو.. رئيس مستقبل الرويسات يعلّق بعد صدور قرار مباراة اتحاد الحراش

عمر سلامي
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بالفيديو.. رئيس مستقبل الرويسات يعلّق بعد صدور قرار مباراة اتحاد الحراش
أرشيف
محمد لعروسي

عبّر رئيس مستقبل الرويسات، محمد لعروسي، عن رضاه التام، عن قرار لجنة الانضباط، بخصوص مباراة الفريق أمام اتحاد الحراش، لحساب الجولة 21 من بطولة القسم الثاني هواة، مجموعة وسط – شرق.

وقرّرت لجنة الانضباط، برمجة المباراة من جديد في نفس الملعب “18 فيفري بورقلة”، من دون حضور الجمهور.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي مستقبل الرويسات مقطع فيديو، أكد فيه الرئيس لعروسي رضاه عن القرار، وقال: “نحن أنصفنا أو لم ننصف، نرضى بالقرار، ورغم عدم حضور الجمهور، إلا أن قرار اللجنة يبقى فوق كل اعتبار”.

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