“مكة تتلألأ”.. رائدة فضاء سعودية توثق مرورها فوق الكعبة (فيديو)

نشرت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي، مقطع فيديو أظهر مرورها فوق الكعبة ومدينة مكة المكرمة.

وقالت برناوي عبر مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها في تويتر: “بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة، نور على نور.”

وحاولت الرائدة السعودية تصوير المدينة، إلا أنها ذكرت أن محطة الفضاء الدولية قد تجاوزتها لأنها تسير بشكل سريع.

بعد ما خلصت تجاربي لليوم صادف مرورنا فوق مكة المكرمة ،

نور على نور ✨ #نحو_الفضاء Makkah from the space ✨#KSA2Space pic.twitter.com/rh3kZnJw0N — RAYYANAH BARNAWI (@Astro_Rayyanah) May 26, 2023

وختمت مقربة تصوير الفيديو على الحرم المكي، قائلة: “ماشاء الله، تبارك الله”.

والأحد الماضي انطلقت برناوي، إلى جانب مواطنها السعودي، علي القرني، إلى الفضاء على متن الصاروخ “فالكون 9” التابع لشركة “سبيس إكس”، المملوكة للملياردير الأميركي، إيلون ماسك، في رحلة تنظمها شركة “أكسيوم سبيس”.