بالفيديو.. رجل تايلندي يجمع بين 8 نساء في منزل واحد!
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لمقابلة تلفزيونية مع رجل تايلندي يجمع بين 8 زوجات في منزل واحد، ما أثار جدلا واسعا.
وحققت المقابلة الخاصة بالرجل التايلندي وزوجاته الثمانية، أزيد من 3 مليون مشاهدة على اليوتيوب وأصبح لديه آلاف المعجبات.
#تايلندي متزوج من 8 نساء
ويعيش معهن في مسكن واحد
وأكد الرجل #التايلندي خلال مقابلة تلفزيونية أجراها معه ممثل كوميدي شهير أن جميع نسائه يتعايشن بشكل رائع مع بعضهن البعض
واتفقت زوجاته جميعهن على أنه ربما يكون الرجل الأكثر رعايةً للآخرين pic.twitter.com/eVYJTQuNiI
— أيقونة (@aikona_news) January 29, 2022
وبحسب ما أفادت التقارير الإخبارية فقد أصبح فنان وشم حديث تايلندا والعالم بعد كشفه عن عدد زوجاته اللواتي يعشن في منزل واحد.
وخلال المقابلة صرحت الزوجات الثمانية أنهن يعشن كعائلة سعيدة داخل منزل واحد، مؤكدات بأنهن لن يجدن أفضل منه وأنهن يعشقنه بجنون.
فيما قال الرجل التايلندي: “كل زوجاتي يعملن لتوفير المال للبيت فأنا لا أصرف عليهن”.