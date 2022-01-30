بالفيديو.. رجل تايلندي يجمع بين 8 نساء في منزل واحد!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لمقابلة تلفزيونية مع رجل تايلندي يجمع بين 8 زوجات في منزل واحد، ما أثار جدلا واسعا.

وحققت المقابلة الخاصة بالرجل التايلندي وزوجاته الثمانية، أزيد من 3 مليون مشاهدة على اليوتيوب وأصبح لديه آلاف المعجبات.

وبحسب ما أفادت التقارير الإخبارية فقد أصبح فنان وشم حديث تايلندا والعالم بعد كشفه عن عدد زوجاته اللواتي يعشن في منزل واحد.

وخلال المقابلة صرحت الزوجات الثمانية أنهن يعشن كعائلة سعيدة داخل منزل واحد، مؤكدات بأنهن لن يجدن أفضل منه وأنهن يعشقنه بجنون.

فيما قال الرجل التايلندي: “كل زوجاتي يعملن لتوفير المال للبيت فأنا لا أصرف عليهن”.