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جواهر

بالفيديو.. رجل يبلغ عن زوجته بعد اعتدائها على والده بعصا فولاذية!

جواهر الشروق
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بالفيديو.. رجل يبلغ عن زوجته بعد اعتدائها على والده بعصا فولاذية!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم لامرأة تعتدي بعصا فولاذية على رجل مسن معها في نفس المنزل.

وبشأن الواقعة، قالت تقارير إخبارية إن رجلا هنديا يعمل في إحدى الدول الخليجية فتح كاميرا مراقبة مثبتة بمنزله في ولاية كارناتاكا وصدم لما وثقته عدساتها، حيث شاهد مباشرة زوجته وهي تعتدي على والده المسن.

ووثق المقطع الزوجة وهي تضرب حماها بعصا فولاذية يستخدمها كعكاز للمشي.

وفي المشهد سقط المسن الذي يبلغ عمره قرابة 80 عاما على الأرض وبدأ يبكي من الألم بسبب الضرب المبرح، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية إن الزوج المغترب اتصل بأقرب مركز شرطة من منزله وأرسل لهم مقطع الفيديو، ليتم القبض على الزوجة ونقل المسن للمستشفى.

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