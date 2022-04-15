-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

بالفيديو: رجل يحاول نزع خمار محجبة في منتزه فرنسي

سمية سعادة
  • 1522
  • 0
بالفيديو: رجل يحاول نزع خمار محجبة في منتزه فرنسي
الأرشيف

فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا في ملابسات اعتداء رجل على امرأتين، إحداهما محجبة في أحد المنتزهات بمدينة مونبلييه الفرنسية.

ووثق فيديو انتشر على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية لحظة اقتراب رجل يرتدي سترة حمراء من امرأتين، ليعتدي على إحداهما وعندما تدخلت المحجبة لتخليص رفيقتها منه حاول أن يخنقها وينزع خمارها.

وحول تفاصيل الاعتداء، قالت إحدى السيدتين لمواقع إخبارية فرنسية” “كنا على مقاعد البدلاء، كنا نتحدث ونضحك، حين مرّ الرجل المعتدي وسمعناه يقول “إنه حقا أغبى دين في العالم” وعندما سألناه عما قاله، قام بالاعتداء علينا”.

وقال شهود عيان أن الاعتداء وقع بسبب معاداة الإسلام والحقد على المسلمين، أو ما يعرف بظاهرة”الإسلاموفوبيا”، ودعا موقع يدعم المسلمين في فرنسا إلى محاسبة هذا الشخص.

ونشرت الشرطة الفرنسية دوريات في المنطقة التي تم فيها تصوير الفيديو، وفتحت تحقيقا للتعرف على الجاني.

يحدث هذا، في الوقت الذي أعلنت فيه المرشحة اليمينية المتطرفة ماري لوبان عن عزمها حظر الحجاب في الأماكن العامة في حال فوزها في الانتخابات الفرنسية.

مقالات ذات صلة
جزائرية بثوب وكوفية في باحات الأقصى

جزائرية بثوب وكوفية في باحات الأقصى

والدة الطفل الذي حطم رونالدو هاتفه ترفض مقابلته

والدة الطفل الذي حطم رونالدو هاتفه ترفض مقابلته

بالفيديو.. ماكرون يهاجم لوبان من خلال فتاة محجبة

بالفيديو.. ماكرون يهاجم لوبان من خلال فتاة محجبة

طليقة بوتين تعترف أن الرئيس الروسي اختبرها طوال زواجهما

طليقة بوتين تعترف أن الرئيس الروسي اختبرها طوال زواجهما

ما سر اختيار القذافي النساء لحراسته؟.. حارسة شخصية تجيب

ما سر اختيار القذافي النساء لحراسته؟.. حارسة شخصية تجيب

بالفيديو.. دبلوماسية أمريكية بالجزائر تصوم لأول مرة

بالفيديو.. دبلوماسية أمريكية بالجزائر تصوم لأول مرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد