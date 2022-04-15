بالفيديو: رجل يحاول نزع خمار محجبة في منتزه فرنسي

فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا في ملابسات اعتداء رجل على امرأتين، إحداهما محجبة في أحد المنتزهات بمدينة مونبلييه الفرنسية.

ووثق فيديو انتشر على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية لحظة اقتراب رجل يرتدي سترة حمراء من امرأتين، ليعتدي على إحداهما وعندما تدخلت المحجبة لتخليص رفيقتها منه حاول أن يخنقها وينزع خمارها.

وحول تفاصيل الاعتداء، قالت إحدى السيدتين لمواقع إخبارية فرنسية” “كنا على مقاعد البدلاء، كنا نتحدث ونضحك، حين مرّ الرجل المعتدي وسمعناه يقول “إنه حقا أغبى دين في العالم” وعندما سألناه عما قاله، قام بالاعتداء علينا”.

وقال شهود عيان أن الاعتداء وقع بسبب معاداة الإسلام والحقد على المسلمين، أو ما يعرف بظاهرة”الإسلاموفوبيا”، ودعا موقع يدعم المسلمين في فرنسا إلى محاسبة هذا الشخص.

ونشرت الشرطة الفرنسية دوريات في المنطقة التي تم فيها تصوير الفيديو، وفتحت تحقيقا للتعرف على الجاني.

يحدث هذا، في الوقت الذي أعلنت فيه المرشحة اليمينية المتطرفة ماري لوبان عن عزمها حظر الحجاب في الأماكن العامة في حال فوزها في الانتخابات الفرنسية.