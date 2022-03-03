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بالفيديو.. ردة فعل كمالا هاريس من زلة لسان بايدن حديث شبكات التواصل!

نادية شريف
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بالفيديو.. ردة فعل كمالا هاريس من زلة لسان بايدن حديث شبكات التواصل!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيديو يوثق ردة فعل كمالا هاريس، من زلة لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء خطابه في الكونغرس.

وانتشر مقطع لنائبة بايدن وهي تحرك شفاهها لحظة “زلة لسانه بحديث عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وخلطه بين الأوكرانيين والإيرانيين.

وقال مغردون من باب السخرية: “يبدو أن كمالا أصبحت تتكلم بالأوكرانية عندما قال بايدن الإيرانيين”.

وركز مغردون على ردة فعل هاريس، حيث تداولوا المقطع المصور لخطاب بايدن التقليدي عن حالة الاتحاد في الكونغرس، الثلاثاء، مع رموز وجوه ضاحكة.

وقال بايدن: “يمكن لبوتين أن يحاصر كييف بالدبابات، لكنه لن يحصل على أرواح وقلوب الإيرانيين”.

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