بالفيديو.. رد غير متوقع من كاظم الساهر على معجبة طلبته للزواج!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل الفنان العراقي كاظم الساهر بمصر، رد من خلاله على معجبة طلبته للزواج.

يظهر في المقطع المصور الذي انتشر على نطاق واسع معجبة تصرخ بأعلى صوتها باللهجة المصرية: “تتجوزني يا كاظم”، ليقف الفنان العراقي مصدوماً وقائلاً: “ايه؟! أتجوزك”، ثم تابع غناء “أنا وليلى”، وتحديداً مقطع “أضعت في عرض الصحراء قافلتي”، ثم صمت مجيباً المعجبة: “أكيد ليا الشرف، ولكن خلص القلب راح”.