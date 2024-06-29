-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
جواهر

بالفيديو.. رد غير متوقع من كاظم الساهر على معجبة طلبته للزواج!

جواهر الشروق
  • 654
  • 0
بالفيديو.. رد غير متوقع من كاظم الساهر على معجبة طلبته للزواج!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل الفنان العراقي كاظم الساهر بمصر، رد من خلاله على معجبة طلبته للزواج.

يظهر في المقطع المصور الذي انتشر على نطاق واسع معجبة تصرخ بأعلى صوتها باللهجة المصرية: “تتجوزني يا كاظم”، ليقف الفنان العراقي مصدوماً وقائلاً: “ايه؟! أتجوزك”، ثم تابع غناء “أنا وليلى”، وتحديداً مقطع “أضعت في عرض الصحراء قافلتي”، ثم صمت مجيباً المعجبة: “أكيد ليا الشرف، ولكن خلص القلب راح”.

مقالات ذات صلة
“متشنجة وتبكي”.. مشهد مأساوي للمغنية الكندية سيلين ديون

“متشنجة وتبكي”.. مشهد مأساوي للمغنية الكندية سيلين ديون

بالفيديو.. هذا ما قاله زوج كندة علوش بعد إعلان إصابتها بالسرطان!

بالفيديو.. هذا ما قاله زوج كندة علوش بعد إعلان إصابتها بالسرطان!

ما حقيقة انتحار بلوغر عراقية شهيرة داخل سجن ببغداد!

ما حقيقة انتحار بلوغر عراقية شهيرة داخل سجن ببغداد!

“بدون ماكياج سأبدو مثل حفار القبور”.. وزيرة ألمانية تدافع عن نفقات التجميل!

“بدون ماكياج سأبدو مثل حفار القبور”.. وزيرة ألمانية تدافع عن نفقات التجميل!

بالفيديو.. الجزائر تمنح وسام الشجاعة للمسنة الفلسطينية ضحية كلب الصهاينة

بالفيديو.. الجزائر تمنح وسام الشجاعة للمسنة الفلسطينية ضحية كلب الصهاينة

هذه هي الفوائد الصحية للبصل.. ولهذا يجعلك تذرف الدموع!

هذه هي الفوائد الصحية للبصل.. ولهذا يجعلك تذرف الدموع!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد