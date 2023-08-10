بالفيديو.. رد فعل قوي من جماهير جوفنتوس على صفقة لوكاكو

أبدت جماهير نادي جوفنتوس الإيطالي معارضتها الشديدة لضم المهاجم البلجيكي، روميلو لوكاكو خلال الميركاتو الجاري.

ودخلت جماهير نادي جوفنتوس إلى أرضية ملعب “أليانز ستاديوم”، الأربعاء، في المباراة التي واجه فيها الفريق الأول الفريق الرديف.

وعبرت الجماهير عن غضبها الشديد من الأخبار التي راجت حول توصل فريقهم لاتفاق ينص على انتقال المهاجم البلجيكي.

وهتفت الجماهير: “لا نريد لوكاكو”، في رسالة مباشرة منها لمجلس الإدارة ومبدية نيتها التصعيد ضده في حال حسم الصفقة.

وتشن جماهير النادي الإيطالي حملة من أجل عدم استقدم لوكاكو، وكانت البداية بعرض لافتة معارضة لقدومه.

ولم تكن علاقة لوكاكو جيدة مع جماهير جوفنتوس خلال مروره في تجاربه بالدوري الإيطالي مع إنتر ميلانو، حيث سبق أن ظهر في مقطع فيديو مع أحد مشجعي “النيراتزوري” الذي حثه على عدم قول “يحيا جوفنتوس” بحال انضمامه إليه، ورد البلجيكي بجواب قال فيه “لن أقولها أبدا”.