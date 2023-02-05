بالفيديو.. رد فعل هستيري من مدرب جوفنتوس خلال مباراة لاتسيو

انتشر مقطع فيديو لردة فعل الإيطالي ماسيمليانو أليغري الهيسترية ومغادرته الملعب قبل إطلاق الحكم صفارة النهاية، في لقاء ربع نهائي كأس إيطاليا، الذي فاز فيه جوفنتوس على لاتسيو بهدف نظيف.

ويظهر الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصول الكرة إلى دي ماريا الذي يحاول تمرير الكرة إلى زميله مويس كين، ولكنها تصل بالخطأ إلى لاعبي لاتسيو الذين يشنون هجمة مرتدة لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

كما يظهر الفيديو، الصراخ الهيستيري لأليغري، وتحريك يديه ورأسه بطريقة غير مفهومة، ليتجه نحو غرف تبديل الملابس.