-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نظام التكوين الجامعي وحصيلة عملية الإحصاء والطاقة الكهرونووية أمام مجلس الوزراء
رياضة

بالفيديو.. رد فعل هستيري من مدرب جوفنتوس خلال مباراة لاتسيو

عمر سلامي
  • 325
  • 0
بالفيديو.. رد فعل هستيري من مدرب جوفنتوس خلال مباراة لاتسيو
أرشيف
ماسيمليانو أليغري

انتشر مقطع فيديو لردة فعل الإيطالي ماسيمليانو أليغري الهيسترية ومغادرته الملعب قبل إطلاق الحكم صفارة النهاية، في لقاء ربع نهائي كأس إيطاليا، الذي فاز فيه جوفنتوس على لاتسيو بهدف نظيف.

ويظهر الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصول الكرة إلى دي ماريا الذي يحاول تمرير الكرة إلى زميله مويس كين، ولكنها تصل بالخطأ إلى لاعبي لاتسيو الذين يشنون هجمة مرتدة لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

كما يظهر الفيديو، الصراخ الهيستيري لأليغري، وتحريك يديه ورأسه بطريقة غير مفهومة، ليتجه نحو غرف تبديل الملابس.

مقالات ذات صلة
محيوس ينال جائزة هدّاف “الشان”

محيوس ينال جائزة هدّاف “الشان”

حاجي ضيوف ووزير الرياضة السنغالي بالجزائر لحضور نهائي الشان

حاجي ضيوف ووزير الرياضة السنغالي بالجزائر لحضور نهائي الشان

إنفانتينو وموتسيبي اعترفا بأن الجزائر تستحق تنظيم كان 2025

إنفانتينو وموتسيبي اعترفا بأن الجزائر تستحق تنظيم كان 2025

بوقرة يتحدّث عن مستقبله وأمور أخرى

بوقرة يتحدّث عن مستقبله وأمور أخرى

الأهلي يتصل بقندوسي لتحديد موعد التحاقه بالفريق

الأهلي يتصل بقندوسي لتحديد موعد التحاقه بالفريق

هذا ما قاله موتسيبي حول حظوظ الجزائر في احتضان كان 2025

هذا ما قاله موتسيبي حول حظوظ الجزائر في احتضان كان 2025

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد