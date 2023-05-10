بالفيديو.. رسالة مؤثرة من مذيعة عربية علمت بأنها لن تصبح أما!

وجهت مذيعة عربية رسالة مؤثرة لمتابعيها عبر إنستغرام، بعدما قصدت إحدى العيادات لإجراء عملية تجميد البويضات وعلمت بأنها لن تصبح أما.

وقالت الإعلامية الأردنية رندة كرادشة البالغة من العمر 36 عاما إنها كانت تنوي إجراء عملية تجميد البويضات لكنها اكتشفت أن جسدها يحتوي أوراماً أدت لاستئصال الرحم والمبايض.

وشاركت مقدمة البرنامج الأعرق على شاشة التلفزيون الأردني “يسعد صباحك” فيديو مع متابعيها عما وصفته “أصعب تجربة في حياتها”، موجهة رسالة للأمهات بشكل خاص وهي تبكي، حسب العربية.

وقالت المذيعة إنه في يوم 14 ديسمبر من العام الماضي، عرفت “أنها لن تصبح أمًّا مطلقًا”، ما أصابها بالصدمة لأن الأمومة حلم كل نساء العالم، مشددة على ضرورة فحص الرحم والمبايض بشكل خاص، لأنها الطريقة الوحيدة لمعرفة الإصابة بالأورام.

وتضامن نشطاء من إعلاميين وفنانين مع الكرادشة وطالبوها بشد العزيمة في مواصلة العلاج من أجل الشفاء ومواصلة التألق.

يذكر أن الإعلامية رندة كرادشة متزوجة ولديها إبنة، وتعد واحدة من أشهر الإعلاميات في الأردن، حيث تقدم برنامج “يسعد صباحك” الذي يعرض على التلفزيون الأردني وحظي بشعبية كبيرة بين المشاهدين.

تتميز رندة بأسلوبها الشيق والعفوي في التقديم وإجراء المقابلات، كما أنها تتمتع بقدر كبير من الفكاهة والذكاء في التعامل مع الضيوف والمواضيع المختلفة.

عملت في الإعلام لعدة سنوات، حيث بدأت مشوارها الإعلامي عبر الإذاعة، وشاركت في العديد من البرامج التلفزيونية، بما في ذلك برنامج المزاد العكسي وبرنامج رمضان معنا أحلى، كما أنها عملت في الإعداد الإعلامي لعدد من الفعاليات والمؤتمرات في الأردن.