بالفيديو.. رصد الأميرة رجوة وهي تتسوق في محل لشراء مستلزمات الأطفال
تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومواقع إخبارية مقطع فيديو تم رصد الأميرة رجوة من خلاله وهي تتسوق في محل لشراء مستلزمات الأطفال.
وظهرت الأميرة رجوة، زوجة ولي العهد الأردني، وهي تخرج من أحد متاجر العاصمة عمان، وعلامات الحمل واضحة عليها، ما أثار تفاعلا واسعا في أوساط المتابعين لأخبار القصر الملكي.
الأميرة رجوة في أحد متاجر عمان التي توفر مستلزمات المنزل والأطفال#الوكيل_الإخباري pic.twitter.com/h0vmADG7Ro
— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) May 1, 2024
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الأميرة : رجوة في أحد متاجر الأطفال
في عمّان .. مره واضح بطنها 🤰🏻 pic.twitter.com/wFdaIKHBwU
— خبيرة مظـهر 🎀 (@Celebs55Fashion) May 1, 2024
وفي 10 أفريل المنصرم نشر الديوان الملكي الهاشمي خبر حمل الأميرة، في بيان جاء فيه: “صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، ينتظران مولودهما الأول، في صيف العام الحالي”.
وأضاف البيان: “والديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، بهذه المناسبة، ليتمنى لصاحبي السمو الملكي الذرية الصالحة المعافاة الطيبة”.
الديوان الملكي الهاشمي وولي عهد الاردن الحسين يعلنون خبر حمل الاميره رجوه ال سيف و اعلنو حتى وقت ولادتها وبيكون بالصيف الحالي 🇸🇦🤍🥹
باخر ظهور كان واضح عليها الحمل كيف محد قفطها من الي دايم يقفطون الحوامل 😂 pic.twitter.com/CFizMRbyxZ
— رياله (@rialksa) April 10, 2024