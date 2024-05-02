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جواهر

بالفيديو.. رصد الأميرة رجوة وهي تتسوق في محل لشراء مستلزمات الأطفال

جواهر الشروق
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بالفيديو.. رصد الأميرة رجوة وهي تتسوق في محل لشراء مستلزمات الأطفال

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومواقع إخبارية مقطع فيديو تم رصد الأميرة رجوة من خلاله وهي تتسوق في محل لشراء مستلزمات الأطفال.

وظهرت الأميرة رجوة، زوجة ولي العهد الأردني، وهي تخرج من أحد متاجر العاصمة عمان، وعلامات الحمل واضحة عليها، ما أثار تفاعلا واسعا في أوساط المتابعين لأخبار القصر الملكي.

وفي 10 أفريل المنصرم نشر الديوان الملكي الهاشمي خبر حمل الأميرة، في بيان جاء فيه: “صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوة الحسين، ينتظران مولودهما الأول، في صيف العام الحالي”.

وأضاف البيان: “والديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، بهذه المناسبة، ليتمنى لصاحبي السمو الملكي الذرية الصالحة المعافاة الطيبة”.

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