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جواهر

بالفيديو.. رقص معلمة مع 4 من زملائها يثير ضجة!

نادية شريف
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بالفيديو.. رقص معلمة مع 4 من زملائها يثير ضجة!
المعلمة ترقص مع زميلها

أثار فيديو متداول، يوثّق رقص معلمة مع 4 من زملائها الرجال خلال رحلة مدرسية ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وضجّت المواقع في مصر ودول عربية بمقطع رقص المعلمين الخمسة على مركب خلال مشاركتهم في رحلة نظمتها نقابة المعلمين بغرب المنصورة، وتمت إحالتهم للنيابة، بعد تلقي وكيل وزارة التربية والتعليم عدة شكاوى مرفقة بأسطوانة بها عدد من مقاطع الفيديو الذي وصف بالفاضح.

كما ظهر في الفيديو صوت إحدى السيدات تشجع على المنافسة بين معلمة اللغة العربية وأحد المعلمين القائمين بالرقص معها، وتم إحالتها للتحقيق أيضاً.

وكشفت التحقيقات أن النقابة قامت بتكريم تلك المعلمة كمعلمة مثالية بعد الرحلة، بالإضافة إلى معلم آخر كان من ضمن المشاركين في وصلة الرقص، ما أثار حفيظة عدد كبير من المدرسين والمدرسات بالدقهلية، وقاموا بتداول فيديو الرقص مع صور التكريم.

وانتهت التحقيقات بإدانة المعلمين بإتيان تصرفات مشينة تؤدى إلى إهانة هيبة المعلم وقداسة المهنة بالتصرفات التي بدرت منهم خلال تلك الرحلة وتم تصويرها وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

هكذا كانت ردة فعل زوجها!

في ذات السياق أفادت صحف مصرية، بأنّ المعلمة، آية يوسف، التي اشتهرت بمعلمة المنصورة، علقت على الفيديو المتداول بالقول: “منه لله اللي صورني، خرب بيتي وجاب لي اكتئاب، وجاب لعيالي اكتئاب.. كل ما حد من عيالي يشوف الفيديو يقولولي فيه إيه يا ماما”، مؤكدةً أن الفيديو تسبب لها بمشاكل في بيتها ومع أهلها وأسرتها”.

وبخصوص ردة فعل زوجها، قالت: “أكيد فيه مشكلة بيني وبينه حصلت.. بس الدنيا بتروق شوية شوية، وهو أكيد هيدعمني.. أنا غلطانة أني وثقت في الناس اللي معايا.. مكنتش أعرف أني بتصور، ولو كنت أعرف أن فيه حد بيصور أكيد كنت رفضت”.

وتابعت: “الموضوع كان مع زملاء في حفلة نيلية، وكان ترفيه وبنفك عن الكبت.. أنا بأخذ 24 حصة في الأسبوع ومكبوتة جداً.. يعني هو حرام الواحد يفك عن نفسه شوية؟”.

وأضافت: “بقول لأولياء الأمور اسألوا ولادكم أنا كنت بشرح لهم إزاي، وكنت بتعامل معاهم إزاي.. ده حتى وأنا في الحفلة كان لبسي عادي جداً.. ملبستش حاجة تعمل ضجة يعني دي رحلة في وسط الناس ووسط أهلي، وأنا بتواجد مع زملائي في العمل أكتر من وجودي مع أهلي في البيت.. يعني بخرج الساعة 6 من بيتي وبروح على المدرسة عشان نفطر وبعدين كل واحد يروح حصصه وبعدين نتكلم شوية”.

وفي ختام حديثها، تطرقت للكلام عن الشخص الذي التقط لها الفيديو، قائلةً: “عيب اللي عمل كده فيا.. أنا هسيبه للقضاء هو اللي يحاكمه عشان هو شوه سمعتي وسمعه عيالي.. هعمل فيه كتير.. بس أعرفه بس، وأنا مانعة تدخل أي حد معايا في الموضوع ده عشان الاكتئاب اللي عندي، وأنا أصريت أطلع معاكم بس عشان أدافع عن نفسي رغم رفض جوزي، وطلعت أقول محدش حولني للتحقيق، وأنا اللي ماضية على التنازل”، وذلك حسبما نقلته الصحف المصرية.

الأزهر يعلق على الحادثة

وعلق الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، الداعية الإسلامية، على هذه الواقعة في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية  على فيسبوك، معبرا عن استيائه من الواقعة ومصورها.

وقال عطية إن رقص المعلمين تصرف مهين لمهنتهم وغير مقبول، ومن الأحرى بهم أن يقومو بالقراءة أو المذاكرة أو القيام بما هو مفيد بدلا من حلقة الرقص تلك، موضحا: «لو عندهم عقل ماكانوش عملو كدا»، ولكنه استنكر بشكل أكبر تصرف الزملاء المحيطين لهم في الفيديو، الذين قامو بالتصوير ونشر الفديوهات بهذا الشكل.

وأكد مبروك عطية أن القائم على التصوير والنشر هو المذنب والمجرم الحقيقي في الواقعة، قائلا: «ماذا تستفيد عند التصوير والنشر، فلم يجني المصور شيئا سوى إيذاء زملائه وفضحهم»، لافتا إلى أن الكثير من أفراد المجتمع أصبحوا في تعطش إلى الفضائح والأذى ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن المجتمع يفتقد لغة الحوار بشكل كبير، وهذا سببا رئيسيا لانتشار الحوادث والوقائع.

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التعليقات
7
  • خليفة

    كان عليها اولا و اخيرا ان تحترم نفسها و مهنتها و زوجها و عاءلتها و المجتمع ،نسال الله ان يهدينا جميعا الى سواء السبيل.

    0
  • بومباي

    لو كانت من النوع المتبرج لقال القائلين : أنظروا سلوكات الأستاذات المتبرجات ..... وبما أنه من النوع الآخر فماذا يقول هؤلاء ؟

    0
  • adrari

    لا تستحق لقب معلمة هي وزملائها................هذا هو الوجه الخفي للكثير ممن تعج بهم وزارة التربية

    0
  • المتأمل

    محجبات يا خويا محجبات ...

    0
  • احمد

    تقول هذه المعلمة مكنتش اعرف ان هناك من يصورني والا مكنتش فعلت كدة ....سبحان الله اليست هذه خيانة مع سبق الاصرار والترصد ..يعني بامكانها تفعل اي حاجة بعيدا عن اعين زوجها واهلها ..فضلا عن الوسط التربوي الذي تنتمي اليه ؟!!

    1
  • The rigth

    وما خفي اعظم

    1
  • قل الحق

    ((أنا غلطانة أني وثقت في الناس اللي معايا.. مكنتش أعرف أني بتصور، ولو كنت أعرف أن فيه حد بيصور أكيد كنت رفضت)) غلطانة انها تصورت و ليس من الرقص مع الزملاء، يعني انها لو لم تتصور فلا حرج من الرقص مع رجال غرباء لان زوجها و اهلها لن يعلموا بذلك، انها الخيانة بعينها و تبا لامراة تفكر بهذا الشكل.

    1

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